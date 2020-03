Lens plombe Paris grâce à Sotoca

1

Paris FC (4-3-3) : De Marconnay - Abdi, Kanté, Yohou, Cissé - Koziello (Sarr, 85e), Rabiu, Mandouki - Nomenjanahary (Timité, 59e), Lopez (Martin, 62e), Ménez. Entraîneur : René Girard.



RC Lens (3-4-1-2) : Leca - Radovanovic, Diallo, Fortès - Boli, Doucouré (Gillet, 84e), Cahuzac, Traoré - Mauricio (Jean, 70e) - Banza (Perez, 80e), Sotoca. Entraîneur : Franck Haise.

AD

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Un joli coup de Lens.Pour clore cette vingt-septième journée de Ligue 2, Franck Haise et Alou Diarra officient pour leur première à la tête d'un club nordiste susceptible de prendre la deuxième place au classement en cas de succès à Charléty. Dès le départ, la bonne entente entre Simon Banza et Florian Sotoca est évidente sur le front de l'attaque lensoise, mais les deux larrons ne parviennent pas à se défaire totalement de la défense parisienne. Il faut attendre la fin de la première période pour voir le collectif Sang et Or profiter d'une transversale dévissée de Jeremy Ménez directement dans les pieds de Cheick Doucouré, qui décale Cheik Traoré sur la droite pour un centre enveloppé à destination de Sotoca habile face but vide (37, 0-1).Au retour des vestiaires, les Lensois ne laissent aucune chance à une potentielle égalisation des locaux puisque Traoré envoie un nouveau centre dans les pieds de Banza, qui dévie habilement le ballon pour permettre à Sotoca de fusiller Vincent De Marconnay de près (47, 0-2). Doucement mais sûrement, les visiteurs gardent la possession de balle et gèrent leur avance de deux buts d'une main de maître pour obtenir un succès qui leur échappait depuis le... 4 février dernier, face à Troyes (1-0).Lens reprend ainsi la deuxième place à Troyes avec le même nombre de points (50) grâce à une meilleure différence de buts, et prend respectivement un et trois points d'avance sur Ajaccio et Clermont.