Lens plombe Metz et reprend sa deuxième place

49

Lens (3-4-3) : Leca - Gradit, Danso, Medina - Clauss, Doucouré, Fofana, Frankowski - Sotoca (Cahuzac, 80e), Kalimuendo (Ganago, 80e puis Jean, 87e), Saïd (Kakuta, 61e). Entraîneur : Franck Haise.



Metz (5-3-2) : Oukidja (Caillard, 88e) - Centonze, Bronn, Jemerson, Udol, Delaine - Maïga, Ndoram (M’Bengue, 80e), Pajot (Sarr, 59e) - De Préville (Nguette, 80e), Boulaya. Entraîneur : Frédéric Antonetti.

Ce FC Metz semble maudit.Menés deux fois au score par un RC Lens porté par un doublé de Wesley Saïd, les Lorrains ont trouvé les ressources pour recoller à chaque fois, mais ont vu leur seconde égalisation annulée après intervention de la VAR. Résultat : pris en défaut deux nouvelles fois en fin de partie, les Grenats ont concédé à Bollaert-Delelis leur septième revers de la saison, déjà, tandis que les Sang et Or signent un sixième succès qui leur permet de conforter leur deuxième place dont ils avaient été dépossédés par Nice.Privés de leurs supporters lors de leurs deux derniers matchs à la maison, les hommes de Franck Haise n'ont mis qu'un petit quart d'heure à enflammer un Bollaert de nouveau plein. Le temps pour Kalimuendo de fixer la défense messine dans la surface, et pour Saïd de lui chiper le ballon pour battre Oukidja du gauche. Rejoints peu après la demi-heure de jeu grâce à De Préville, qui a bien profité d'un télescopage entre Leca et Clauss sur un coup franc de Boulaya, les Artésiens ont immédiatement repris les devants via Saïd, en embuscade sur une frappe croquée de DoucouréPrivés de l'égalisation par Leca - bien sorti devant Boulaya (47) - par le poteau - qui a repoussé une frappe croisée de De Préville (57) - puis par Jérémie Pignard - qui a sanctionné une main peu évidente du buteur Pape Matar Sarr (67) -, les Grenats, pourtant méritants, ont finalement sombré en fin de partie. Joliment servi par Doucouré, Ganago a crucifié Oukidja, puis Frankowski a bien coupé au second poteau une galette de Clausspour planter son troisième pion de la saison. Le vingtième inscrit par le RC Lens, deuxième meilleure attaque... et le 26encaissé par Metz, plus mauvaise défense et toujours avant-dernier au classement.Ça se corse vraiment, pour Fred Antonetti et ses gars.