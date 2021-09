Lens éteint l'OM au bout d'un match dingue

Au terme d'un combat de tous les instants, Lens a infligé à l'OM son premier revers de la saison au Vélodrome (2-3), malgré une ambiance indescriptible. Après avoir été mené de deux buts, Marseille était pourtant revenu dans la partie grâce à un doublé de Dimitri Payet, avant que Wesley Saïd ne se charge du clou d'un spectacle d'une rare intensité. Pour le plus grand bonheur de tous les amoureux de la Ligue 1.

La boîte à bijoux

Le réveil de Wesley Saïd

Olympique de Marseille (3-4-3) : Pau Lopez - Saliba, Balerdi, Luan Peres - Rongier (Lirola, 46e), Gueye (De la Fuente, 46e), Guendouzi, Gerson (Luis Henrique, 89e) - Ünder, Payet, Dieng (Harit, 63e). Entraîneur : Jorge Sampaoli.



Lens (3-4-1-2) : Leca - Gradit (Haïdara, 83e), Wooh, Medina - Frankowski, Doucouré, Fofana, Machado (Clauss, 70e) - Da Costa (Kakuta, 63e) – Sotoca, Kalimuendo (Saïd, 63e). Entraîneur : Franck Haise.

Marseille et Lens, deux clubs qui ont connu une semaine agitée en tribunes, des incidents lors du derby contre Lille le week-end dernier, à la tragique nuit de mercredi côté olympien. C'est d'ailleurs vers les travées d'un Vélodrome une nouvelle fois incandescent que tous les regards se sont tournés pour débuter la soirée, avec l'hommage rendu à Clément, membre des Fanatics décédé sur la route du retour d'Angers. Côté pelouse, le spectacle a également été magnifique, entre deux formations venues pour se livrer un duel épique. Une bataille finalement remportée par un RC Lens héroïque au terme d'un scénario improbable.Lens ne sait faire qu'une seule chose ou presque depuis son retour en Ligue 1 la saison dernière : séduire en appliquant à merveille les plans de Franck Haise. Alors les Sang et Or vont chercher haut d'entrée, Fofana récupère en pleine surface adverse et bute sur Pau Lopez. Seulement voilà, la VAR estime que Pape Gueye touche le ballon du bras, et Sotoca peut lancer les hostilités sur penalty. L'OM monopolise le cuir, Sampaoli n'a déjà plus de voix sur son banc de touche, mais la formation artésienne récite sa partition à la perfection. Leca envoie un long dégagement, Sotoca prolonge du haut du crâne, et Frankowski fait valser Luan Peres pour trouver la lucarne de Pau Lopez d'un bijou du gaucheTout Marseille est sonné, mais la cité phocéenne va pouvoir compter sur un homme pour réveiller le volcan. Son nom ? Dimitri Payet. Le Réunionnais s'occupe de récupérer un coup franc aux abords de la surface pour envoyer une délicieuse frappe au fond des filets de Leca. Quelques instants plus tard, Gerson se met en position pour fusiller le portier lensois du gauche. Manque de chance, il tombe sur un arrêt digne de Manuel Neuer (36). Mais la pression se fait de plus en plus grande sur les épaules des visiteurs, et Bamba Dieng obtient lui aussi un penalty pour permettre à son capitaine de remettre les deux équipes à hauteur dans un vacarme assourdissant. Fou.Quinze minutes pour changer quelques piles et c'est reparti sur les mêmes bases folles. Pas une minute de répit, le ballon visite sans cesse les deux surfaces. Fofana se lance dans un déboulé finalement vain (54), Under explose la barre de Lopez avant de voir Dieng envoyer sa tête sur Leca (56), la frappe rasante de Lirola lèche l'extérieur du poteau (58) et Arnaud Kalimuendo ne trouve que le petit filet extérieur (60). Mais le héros de la soirée ne pouvait être qu'un homme inattendu, muet face au but depuis de longs mois. Lancé en face à face avec Lopez, Wesley Saïd ne cadre pas (68), mais se voit offrir une séance de rattrapage sur un centre magnifique de Sotoca pour faire exulter le banc des visiteurs. Un Sotoca absolument intenable qui se permet même un slalom en pleine défense adverse avant de buter sur le portier olympien (81). Et voilà que le PSG se réveillera lundi matin avec un nouveau dauphin nordiste.