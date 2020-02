Lens et Grenoble se quittent dans l'ennui

Lens (3-4-3) : Leca - Fortès, Diallo, Doucouré - Haïdara, Gillet, Cahuzac, Michelin - Robail (Mauricio, 68e), Jean (Boli, 84e), Banza (Sotoca, 58e). Entraîneur : Philippe Montanier.



Grenoble (4-2-3-1) : Maubleu - Mombris, Vandenabeele, Monfray, Gibaud - Coulibaly, Pickel - Tinhan (Semedo, 73e), Elogo, Benet (Nestor, 90e+3) - Djitté. Entraîneur : Philippe Hinschberger.

Ce n'était pas un match simple à jouer avec ce maudit vent, mais Grenoble et Lens l'ont fait tant bien que mal, et surtout mal d'ailleurs.Très tôt, les Isérois ont paralysé l'entrejeu lensois dans lequel Guillaume Gillet et Yannick Cahuzac ne sont pas parvenus à imposer leur impact physique. Au terme d'une première période où aucun but n'est inscrit, les deux équipes se quittent avec une occasion gâchée de chaque côté : avec Gillet qui manque le cadre sur corner, puis par Arsène Elogo dont la frappe enveloppée est repoussée par Jean-Louis Leca.La deuxième période part sur un rythme plus intense du côté des Sang et Or, Clément Michelin mettant Brice Maubleu à contribution plusieurs fois. Cependant, Grenoble parvient à garder sa cage inviolée et aurait même pu ouvrir le score si Willy Semedo s'était montré plus tueur dans son duel face à Leca. Mais le score en reste là.Grenoble réalise son quatorzième match nul de la saison en Ligue 2, tandis que le dauphin lensois est maintenu à distance quatre points derrière Lorient, leader du championnat.