Grâce à Werner, Leipzig reste leader

Union Berlin (3-4-3) : Gikiewicz - Friedrich, Subotić, Parensen (82e, Polter) - Ryerson, Andrich, Gentner, Lenz - Ingvartsen (71e, Malli), Andersson (75e, Ujah), Bülter. Entraîneur : Urs Fischer.



Leipzig (4-4-2) : Gulácsi - Mukiele, Klostermann, Upamecano, Halstenberg - Adams (86e, Ilsanker), Laimer, Sabitzer, Nkunku (79e, Haidara) - Werner, Schick (68e, Poulsen). Entraîneur : Julian Nagelsmann.

DDG

Double joie, pour le RB Leipzig.Lesont conservé leur fauteuil de leader de Bundesliga en l'emportant non sans mal face à l'Union Berlin (3-1) ce samedi, tandis que Timo Werner s'est installé en tête du classement des buteurs grâce à son doublé du soir. C'est d'ailleurs la fête dès le début, à la Red Bull Arena : la trêve est terminée, et Leipzig redémarre 2020 dans le costume de leader. Mais ce statut de champion d'automne, lesl'ont peut-être trop célébré pendant les fêtes : dès la dixième minute, suite à une passe hasardeuse du RB au milieu de terrain, Sebastian Andersson récupère la gonfle, cale un petit pont monstrueux à Lukas Klostermann et se la joue collectif en servant Marius Bülter en direction des cages : 0-1 pour l'Union ! Cueillis à froid, les locaux ne réagissent vraiment que dans les dix dernières minutes de la première période. Mais ni Timo Werner face à Rafał Gikiewicz, ni Nordi Mukiele, ni Marcel Halstenberg (frustré par une « Choupo-Moting » de Dayot Upamecano) ne parviennent à égaliser.Toujours pas réveillés au retour des vestiaires, les hommes de Julian Nagelsmann se font tirer du lit manu militari par leur général Timo Werner. D'une reprise de volée spontanée en pleine lucarne à la réception d'un ballon mal dégagé par la défense des Berlinois, le taulier blond remet ses troupes en ordre de marche. Ragaillardis, les joueurs du Nord-Est ne s'arrêtent pas en si bon chemin. En extension maximale, Marcel Sabitzer surprend Gikiewicz à bout portant sur corner. Se croyant à l'abri, Leipzig enclenche le frein à main et manque de se faire punir par Andersson qui bute sur Peter Gulásci en angle fermé. Mais le général Werner est toujours en état d'alerte, et s'offre son vingtième but de la saison d'une demi-volée implacable.Place à la double réponse du Bayern et de Robert Lewandowski (19 buts), ce lundi contre le Hertha Berlin.