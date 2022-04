Leicester assure, Norwich se rassure, West Ham piégé

La 32journée de Premier League s'est poursuivie, ce dimanche après-midi, avec trois rencontres au programme. Au King Power Stadium, Leicester a ainsi ouvert le bal en pliant Crystal Palace dès les 45 premières minutes. Trouvé dans l'intervalle sur un beau service de James Maddison, Ademola Lookman a en effet éliminé Joachim Andersen d'un crochet avant de conclure d'une frappe rasante et croisée. De quoi donner des idées à Kiernan Dewsbury-Hall peu avant la pause, qui a pivoté à l'entrée de la surface pour ajuster une sublime frappe du gauche dans la lucarne. Les, dépassés, ont néanmoins su réagir en seconde période par Wilfried Zaha sur un penalty en deux temps. Leicester, neuvième, prend désormais un matelas d'avance sur Palace et s'installe dans le top 10.Si ce match était sans enjeu dans les Midlands de l'Est, c'était tout le contraire à Carrow Road. En quête de maintien, la lanterne rouge Norwich s'est dès lors chargée de faire le travail face au dix-huitième Burnley. Un succès dessiné en entame de partie, avec un beau plat du pied droit signé Pierre Lees-Melou pour ouvrir le score. Dominateurs, lesauraient même pu faire le break en fin de rencontre si Grant Hanley n'avait pas placé son ballon de la tête sur la barre (79). Incapables de se montrer, les hommes de Sean Dyche ont finalement craqué dans les ultimes instants, Mathias Normann permettant à Teemu Pukki de briller d'un contrôle orienté et d'un tir puissant. Norwich (21 points) revient donc à trois unités de son adversaire du jour, et peut encore y croire.Attendu avant son quart de finale retour en Ligue Europa contre Lyon, West Ham n'a de son côté pas rassuré. La faute à une solide équipe de Brentford, qui est parvenue à faire la différence dans le deuxième acte au Community Stadium. Lancé en profondeur par Ivan Toney, Bryan Mbeumo a poussé le cuir d'une reprise tendue. Avant que l'inverse ne fasse à nouveau la différence, l'ancien de l'ESTAC remisant vers l'avant-centre, auteur d'un puissant coup de caboche. Brentford assure un peu plus sa survie dans l'élite quand West Ham, toujours sixième, s'éloigne de la Ligue des champions.FoxesEaglesCanariesBees