Le siège de l’Inter perquisitionné

L'Inter inquiétée par les autorités financières.Le siège du club intériste a été perquisitionné ce mardi par la garde financière italienne à Milan. Calcio e Finanza avance que l'Inter aurait falsifié ses plus-values entre 2017 et 2019. Les ventes d'une douzaine de joueurs qui ne faisaient pas partie de l'équipe première seraient la principale cause. Cette perquisition a pour but de, déclare le procureur par intérim Riccardo Targetti.Le 9 décembre dernier, la Garde financière avait envoyé un premier rapport au parquet de Milan sur ces irrégularités qui pourraient aussi toucher l'AC Milan. Mais d'après le Corriere della Sierra , lesne seraient pas inquiétés plus que ça dans cette affaire. La Juventus avait elle aussi été perquisitionnée début décembre dans le cadre de transferts frauduleux.Et avec tout ça, Damien Perquis n'a jamais joué en Italie ?