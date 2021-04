Le Real embobine le Barça

Largement dominé en seconde période, mais beaucoup plus tranchant et létal en contre, le Real a remporté d'un rien son bras de fer face au club catalan (2-1). De quoi permettre à la Maison-Blanche de prendre, provisoirement, la tête de la Liga.

À la poursuite de Vinícius

Petit Real, grande victoire

Courtois - Lucas Vázquez (Odriozola, 43e), Militão, Nacho, Mendy - Casemiro, Modrić, Kroos (Isco, 73e) - Valverde (Asensio, 61e), Vinícius (Marcelo, 72e), Benzema (Díaz, 73e). Entraîneur : Zinédine Zidane.



Ter Stegen - Mingueza, Araújo (Moriba, 72e), Lenglet - Dest (Griezmann, 46e), Busquets (Roberto, 64e), De Jong, Alba - Pedri (Trincão, 81e), Messi, Dembélé (Braithwaite, 81e). Entraîneur : Ronald Koeman.

C'est une confrontation de style, dont le vainqueur ne ressort pas tout à fait glorieux... mais satisfait. Très satisfait, même. Le Real de Zinédine Zidane n'a pas tout réussi ce samedi soir, mais quand il a décidé de bien jouer, il l'a fait avec brillance et efficacité. Tout le contraire de ce Barça-là, inspiré dans la circulation de balle, mais trop souvent pataud et prévisible dans les deux surfaces. Surtout, les locaux ont signé la belle affaire du week-end en rapportant trois points qui leur permettent de devenir... leaders. Provisoires, mais leaders quand même.Dans un grand match, il s'agit souvent de trouver son rythme. Le Barça a décidé de débuter piano piano, comme un morceau de jazz : élégant, mais plan-plan. Les Catalans multiplient les dédoublements et les passes, mais l'ensemble est trop lent, trop prévisible. Tout le monde,compris, semble trouver cette mayonnaise-là trop fade pour relever le menu du soir. Le Real a une tout autre mélodie en tête, beaucoup plus chaloupée, à l'image des attaques éclair emmenées par Vinícius et compagnie. Au quart d'heure de jeu, Valverde - brillant dans la sortie de balle - en profite pour mettre les gaz et transmettre à Vázquez. L'Espagnol trouve Benzema d'un centre ras de terre dans la surface, qui ouvre la marque d'une sublime talonnade derrière son pied d'appui. Rebelote, quinze minutes plus tard : Vinícius, intenable en contre, prend tout le monde de vitesse et obtient un coup franc parfaitement placé. Kroos, aidé par une déviation involontaire de Dest, transforme l'offrande en puissance et permet ainsi au Real de doubler son avantage. Vázquez, à la conclusion d'une énième attaque verticale des Madrilènes, est même à un rien d'ajouter un nouveau pion avant la pause, mais bute sur Ter Stegen.Létale en contre, la Maison-Blanche décide de pousser le bouchon un peu trop loin en seconde période. Les gars de Zidane abandonnent le ballon au Barça, balancent un peu trop volontiers devant et finissent logiquement par payer l'addition. À la réception d'un centre d'Alba, Mingueza réduit la marque d'une reprise pas franchement académique. Beaucoup plus tranchants devant, les Catalans multiplient les départs de feu dans la surface adverse dans le sillage de la doublette Messi-Alba constamment dangereuse sur l'aile gauche. Le Real ne se remet la tête à l'endroit qu'après l'heure de jeu, quand Zidane fait entrer Isco et Marcelo pour redynamiser son onze. Le jeu madrilène n'en reste pas moins trop minimaliste, et Jordi Alba est même tout proche de tromper Courtois, à la suite d'une mauvaise passe en retrait d'Odriozola. Pressurisé et secoué de toutes parts, le Real ne peut plus que se bastonner en toute fin de match, et Casemiro se prend même un second jaune synonyme de rouge. Fâcheux, mais pas rédhibitoire : ballotées dans tous les sens, les fondations de la Maison-Blanche tiendront jusqu'au bout de la nuit. Un succès majeur pour le Real, qui reprend provisoirement la tête de la Liga en attendant le match de l'Atlético ce dimanche.