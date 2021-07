Le PSG doit-il recruter Paul Pogba ?

C’est la rumeur qui enflamme la communauté parisienne depuis quelques jours. En fin de contrat dans un an avec Manchester United, Paul Pogba, représenté par Mino Raiola, intéresse le Paris-SG. Un intérêt réciproque selon certains médias habitués du mercato. Pour autant, le transfert du milieu de terrain de l’équipe de France dans la capitale est-il une bonne idée ?

OUI, parce que le PSG n’a pas ce profil

OUI, parce La Pioche doit briller en France

OUI, parce qu’une association Verratti-Pogba fait saliver

NON, parce que le joueur pourrait se perdre dans la capitale

NON, parce que le terrain, ce n’est pas FIFA ou PES

NON, parce que c’est Pogba et surtout parce que c’est le PSG

Il faut bien se rendre compte du CV gargantuesque de Paul Labilé Pogba. Surtout quand on est le PSG et qu’un garçon comme Rafinha est vu, par certains, comme le sauveur de l’entrejeu sur certains matches. À 28 ans, le milieu formé au Havre compte 84 sélections en équipe de France - nul besoin de préciser qu’il est champion du monde - pèse près de 180 matches avec la Juventus Turin et plus de 200 avec Manchester United. Pogba, c’est un technicien hors norme pour un joueur de ce gabarit (1,91m), un type capable de nettoyer des lucarnes sur des tirs en dehors de sa surface, une faculté à percer les lignes adverses par le dribble ou le jeu long. Bref, un milieu box-to-box que le PSG ne possède pas et n’a jamais vraiment possédé en dehors de Blaise Matuidi. La Pioche facture déjà plus de 80 buts en professionnels et quand on connaît la capacité des milieux parisiens à ne jamais trouver les ficelles, cela rend la candidature du milieu de terrain des Bleus presque prioritaire. Et sur le marché, en prenant compte de la situation contractuelle de Pogba, difficile de trouver un rapport qualité-expérience-prix mieux-disant que celui de l’actuel Mancunien.Paul Pogba, bien que passé par Le Havre chez les jeunes, n’a jamais joué un match professionnel avec un club français. Quand on est champion du monde et star de l’équipe de France, c’est forcément un manque. C’est toujours important de briller chez soi. En France donc, et surtout à Paris puisque Pogba est originaire de la Seine-et-Marne et demeure très attaché à Roissy-en-Brie. C’est cool de briller à Turin, Manchester ou Madrid mais rien ne remplace la difficulté mais aussi la satisfaction d’être un taulier à domicile. Sur ses terres. C’est le défi qui attend Paul Pogba. Être l’une des idoles du Parc des Princes, briller en Ligue 1, être un digne représentant du championnat national en équipe de France où il est un taulier indiscutable et indiscuté depuis 2014. Le temps de la maturité est arrivé pour le père de famille. Paul Pogba doit poser ses crampons à Paris et briller avec le club de la capitale de son pays. C’est sa destinée. Être l’une des stars du club phare de sa région natale, ça n’a pas de prix.Marco Verratti et Paul Pogba ont le même agent, un certain Mino Raiola. Mais on aimerait surtout que les deux milieux partagent le même maillot. Le même effectif. Les mêmes entraînements. Sur le papier, l’association des deux joueurs, l’un champion d’Europe et l’autre champion du monde, a tout pour séduire et rendre dingue les adversaires. On parle de deux joueurs absolument délicieux dans l’utilisation du ballon. Si, en plus, ce duo a pour mission d’échanger des ballons avec Mbappé, Neymar et Di Maria (sans oublier Wijnaldum), on est sur une dinguerie que tout le monde aimerait voir. Sur le papier, cette association est trop sexy pour ne pas être tentée. Surtout compte tenu de la situation contractuelle de Pogba qui sera libre dans un an et semble avoir fait le tour de la question à Manchester. Au-delà de la grosse commission que pourrait toucher Mino Raiola, le peuple de Paris souhaite voir le speaker Michel Montana annoncer, un samedi sur deux, le numéro, prénom et nom des deux hommes, à la suite, lors de l’annonce des équipes au Parc des Princes. Ça aurait une sacrée gueule.On l’a dit, Paul Pogba est originaire de la région parisienne. Or, son retour en tant que joueur majeur du PSG dans la capitale pourrait entraîner un tsunami incroyable. Le fameux "entourage" du joueur pourrait alors se décupler avec les copains d’enfance, les copains de copains, les copains de copains de copains, la connaissance qui veut lancer sa marque de fringues, le copain d’un pote du cousin qui connaît un mec qui veut ouvrir un bar à chichas électroniques - "le concept du siècle" -, le copain qui est devenu barbier, l’autre copain qui tient une galerie d’art, le gars qui connaît bien le Mehdi Cesar, l’autre qui a une table au Volver, etc. Être footballeur professionnel, Parisien, au PSG, ce n’est pas une étape si facile. Serge Aurier en a fait les frais. Sans oublier la presse, les réseaux sociaux, la déclaration sur l’OM que le joueur a forcément dû sortir en 2013, etc. Bref, Paris ne s’apprivoise pas comme ça et une mauvaise prestation à Lorient pourrait rapidement mener Pogba au cœur de débats "Paul Pogba est-il surcoté ?" dans une émission animée par Pascal Praud sur CNews en pleine élection présidentielle 2022. C’est aussi ça, le PSG : une poudrière permanente qu’il faut être capable de gérer.Mauricio Pochettino est face à son tableau vierge et tente de respirer au mieux dans son survêtement PSG un peu trop serré au niveau de son abdomen. Alors que le coach argentin doit déjà gérer la concurrence entre Donnarumma et Navas sans oublier l’intégration de Sergio Ramos entre Kimpembe et Marquinhos tout en gérant la dernière année de contrat de Mbappé, le voilà face à un autre dilemme. Comment et où faire jouer Paul Pogba ? Sur le papier, ou sur FIFA et PES, c’est facile. Pogba est noté à 87 sur FUT, Verratti et Wijnaldum oscillent entre 85 et 86, on balance un 4-2-3-1 des familles avec Pogba-Verratti en double pivot et le Batave en numéro 10 et on roule sur un adolescent de Dijon qui a baptisé son équipe les "Moutarde Boys". Mais dans la vraie vie, est-ce tenable ? Pogba brille en équipe de France car il a Kanté à ses côtés. Les récents couacs des Bleus ont d’ailleurs fait rejaillir à la surface le principal défaut de La Pioche : son absence de repli défensif. Un péché mignon qui serait alors accentué dans une équipe où tous les joueurs excellent avant tout avec la balle dans les pieds... Comment pondre un onze équilibré avec tout ce matos ? Une équipe capable d’être bonne dans toutes les phases de jeu car on sait que le PSG, équipe fainéante au possible, a du mal dès la perte du ballon. Change-t-on la nature profonde d’un joueur à 28 ans ? Surtout quand il est irrégulier et qu’il choisit ses matches à en croire les fans de Manchester United qui sont plus frustrés et agacés du rendement du joueur qu’autre chose.Si le PSG décide de s’attacher les services de Paul Pogba, après avoir recruté Sergio Ramos, Georginio Wijnaldum, Achraf Hakimi et Gianluigi Donnarumma tout en ayant vendu le seul Mitchel Bakker, personne n’acceptera le moindre échec. Parce que c’est le PSG, parce que c’est irrationnel, et parce que les sommes colossales doivent obligatoirement réduire l’aléa sportif à néant. Autrement dit, le moindre match nul concédé contre Clermont, Brest ou Angers donnera lieu à un début de crise. En Ligue des champions, tout autre scénario qu’une victoire finale sera également synonyme d’échec industriel. Paul Pogba, dans son style, sera la cible numéro 1, car il sera facile au moindre petit virage mal négocié de tomber sur la Pioche. Parce que le milieu peut avoir un style, parfois, irritant, à la limite de l’arrogance. Cette exubérance, qui sera au début accueillie comme un vent de fraîcheur, deviendra rapidement une attitude hautaine et détestable. Le PSG est ainsi fait, déformant sur tout et n’importe quoi. Pogba au PSG, c’est un mariage parfait sur le papier qui peut monter très haut quand tout va bien mais qui peut donner lieu à une folie irrationnelle au premier grain de sable. Et on sait qu’au PSG, les emmerdes, ça vole en escadrilles. Alors oui, on prend moins de risques avec Danilo-Herrera mais on s’emmerde un peu.