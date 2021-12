Le LOSC veut de l'herbe de qualité

Champion de France en titre et huitième-de-finaliste de la C1, le LOSC est aussi lanterne rouge. Pas en Ligue 1, mais dans le championnat des pelouses françaises. Chaque semaine, les Dogues foulent un terrain indigne de leur statut, et dont tout le monde se plaint depuis un moment sans que cela ne change quoi que ce soit. Au point qu’une pétition a été lancée.

Toit, toit mon toit

« C’est très difficile de repartir de derrière, d’être pressé dans la construction, sans faire d’erreur technique avec le terrain qu’on a. On est contraint de jouer un peu différemment. »

La @MEL_Lille 1re supportice du @losclive est attentive à l'évolution de la pelouse malade du @StadePM.Les actions menées par le prestataire #ELISA n'ont pas permis d'atteindre la qualité attendue. La pelouse doit être remplacée dès la fin du match #losc @AJA !! pic.twitter.com/vfXYa3qTZV — Damien Castelain (@DamienCastelain) December 15, 2021

Pétition, Sheriff Tiraspol et Martine Aubry

« Même le Sheriff Tiraspol en Moldavie a un meilleur terrain que nous ! C'est un peu la honte, indigne d’un champion de France et d’un huitième-de-finaliste de C1. »

Par Adrien Hémard

Propos de FB et du jardinier recueillis par AH.

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

. Après le nul contre Nantes lors de la 15journée de Ligue 1, Benjamin André n’a pas fait dans le détail. Une semaine plus tard, c’est l’entraîneur lyonnais Peter Bosz qui s’en prenait à la pelouse du stade Pierre-Mauroy, jugée. Un point convergence avec son homologue lillois, Jocelyn Gourvennec, qui n’en finit plus d’évoquer le sujet :[...]Un constat partagé par tout le monde au club, du bureau présidentiel aux supporters, à l’image de Fabienne Barbieux, qui en viendrait presque à regretter le vétuste Stadium Nord :Aujourd’hui, le LOSC a la pire.Or, ce problème ne date pas d’hier, mais justement du déménagement au Grand Stade en 2012. Depuis que les Lillois ont posé leurs valises dans leur enceinte multifonctions à Villeneuve d’Ascq, ils ont rarement foulé un billard. En témoigne la sortie de Didier Deschamps à l’Euro 2016, qui se plaignait d’un terrain. Ancien employé des espaces verts (à Fréjus), Adil Rami le reconnaissait lui aussi :Quelques années plus tard, c’est Christophe Galtier qui fustige son pré qu’il trouve tout simplement. Entre les évènements accueillis par le stade (handball, tennis, basket, concerts...), les approximations des jardiniers de l’UEFA à l’Euro, la pelouse arrivée gelée avant d’être plantée, ou des bactéries : le gazon lillois semble maudit.Non seulement ce n’est pas télégénique - à l’Euro la pelouse avait été peinte en vert pour camoufler les dégâts -, mais cela entraîne des conséquences sérieuses., s’inquiète Fabienne. Avant même les blessures, le problème est ailleurs pour Gourvennec :(...)Et Benjamin André d’enfoncer le clou :Sans parler des conséquences sur l’image du club, notamment sur la scène européenne.Mais alors, comment expliquer ce fiasco ? Dans le passé, le passage du stade en mode Arena a pu poser problème, puisque dans ces cas-là la moitié du terrain vient recouvrir l’autre pendant plusieurs jours. Sauf qu’en ces temps pandémiques, l’excuse ne tient plus car seul le LOSC utilise l’enceinte depuis l’été 2020. La pelouse a même été changée entre-temps. Le problème réside plus dans la configuration des lieux, l’enceinte ressemblant davantage à un immense gymnase avec un toit ouvert, qu’à un stade., expose un jardinier de Ligue 1 qui connaît les lieux.Le manque d’ensoleillement est donc une première piste., expose le jardinier.Ces explications, Fabienne les entend depuis des années. Mais comme nombre de supporters lillois, elle n’en peut plus :« Ils » , c’est Elisa, société d’Eiffage qui gère le stade Pierre-Mauroy, et qui n’a pas répondu à nos questions. Car là réside le fond du problème : le LOSC n’est pas maître de sa pelouse, au sens propre., compatit le jardinier de L1., souffle Fabienne, qui soupçonne la société gérante de ne pas mettre tous les moyens en œuvre :Lundi 13 décembre, en apprenant que Lille allait accueillir les champions d’Europe de Chelsea sur ce champ de patate en huitièmes de finale de C1, Fabienne Barbieux a donc décidé passer à l’offensive en lançant la pétition « Un billard pour le stade Pierre-Mauroy » , adressée au gestionnaire du stade (ELISA GESTION) et la métropole européenne de Lille (MEL).En quelques heures, la pétition a recueilli plusieurs milliers de signatures, signe d’un ras-le-bol général dans la capitale des Flandres., désespère Fabienne, pour qui ces problèmes de pelouse symbolisent l’échec global du Grand Stade lillois :Cela commence à faire beaucoup pour un stade déjà pointé du doigt pour sa localisation et son parvis sans âme en pleine zone commerciale, en périphérie de Villeneuve d’Ascq. Au moins, l’avantage pour les problèmes de pelouse, c’est qu’ils peuvent être réglés. Mais quand ? Le jardinier de L1 prévient :Autrement dit, pour le LOSC cette saison, l’herbe sera vraiment plus verte ailleurs.