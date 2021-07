Le FC Nantes condamné à verser 1,3 million d'euros à Michael Gravgaard

FC Nantes. Le club condamné à verser 1,3 M€ à Michael Gravgaard https://t.co/VxXHl6Lf6u — Ouest-France Sports (@sports_ouest) July 5, 2021

Un malheur n'arrive jamais seul.Déjà sanctionné par la DNCG en fin de semaine dernière en recevant une interdiction de recrutement à titre onéreux, le FC Nantes s'est encore trouvé du mauvais côté de la barre ce lundi. Un homme seul a eu raison du club jaune et vert : Michael Gravgaard, ancien défenseur danois des Canaris, licencié pour inaptitude physique à six mois de la fin de son contrat, en 2010, revenu à l'attaque huit ans plus tard et réclamant près de 2 millions d'euros au FC Nantes. Le premier jugement avait donc été rendu en 2018 , mais le FC Nantes avait fait appel de cette décision. Lumineuse initiative, puisque le tribunal a revu la sentence : le FC Nantes doit maintenant 100 000 euros de plus à son ex-joueur, pour un total d'1,3 millions d'euros.La danse des canaris, qui barbotent de plus en plus dans la mare.