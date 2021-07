Le Collectif Red Star Bauer quitte le comité de pilotage du nouveau stade

FUTUR PROJET DU STADE BAUERLe Collectif Red Star Bauer claque la porte du comité de pilotage.Les détails dans l'article ci-dessoushttps://t.co/0DZlh6se7F pic.twitter.com/SMnR6CGXIV — Collectif RS Bauer (@stadebauer) July 5, 2021

AB

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Le stade de la discorde.Le 29 juin, un comité de pilotage (ou COPIL) a été organisé entre les différents acteurs pour acter la rénovation du stade Bauer. Outre le maire de Saint-Ouen, Karim Bouamrane, étaient présents Yohann Choin-Joubert - PDG du groupe Réalités (le promoteur immobilier en charge du projet) - le directeur du projet Luc Belot, les cabinets d'architecture SCAU et Clément Blanchet, le président et le directeur du Red Star, Patrice Haddad et Luc Pontiggia, ainsi que deux membres du bureau du Collectif Red Star Bauer. Ce COPIL s'est réuni suite aux désaccords majeurs entre le groupe Réalités, les architectes et le Collectif Red Star Bauer, les points de tension portant principalement sur l'architecture de différentes tribunes.Tout d'abord sur la tribune Nord (celle située derrière le but) où le Collectif estime que sa capacité maximale de 1200 spectateurs est «» . De plus, la présence d'un restaurant tout en haut de celle-ci est «» toujours selon l'association audonienne. Enfin, les plans de la tribune Ouest effectués par le cabinet d’architectes SCAU ne plaisent pas non plus au Collectif puisqu'ils ne «» . Pour tous ces points de désaccord, le Collectif Red Star Bauer a décidé de claquer la porte au COPIL et de s'opposer complètement à la future rénovation.Le feuilleton Bauer, encore plus haletant que