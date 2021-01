Le Bayern éteint Schalke

4

Schalke 04 (4-2-3-1) : Fährmann - Becker, Kabak, Nastasić, Oczipka - Stambouli, Serdar - Raman, Uth, Harit (72e, Schöpf) - Hoppe (72e, Boujellab). Entraîneur : Christian Gross.



Bayern (4-2-3-1) : Neuer - Süle, Boateng, Alaba, Davies (68e, Hernandez) - Goretzka, Kimmich - Gnabry (65e, Coman), Müller, Sané (65e, Musiala) - Lewandowski (81e, Choupo-Moting). Entraîneur : Hansi Flick.

Pas de boucherie gigantesque à l'arrivée, mais un travail d'abattage effectué sérieusement.Le Bayern, qui a encore eu un peu de mal au démarrage, est tranquillement monté en puissance pour couper la tête de Schalke ce dimanche. Le duel entre le leader insatiable et la lanterne rouge aux abois était trop déséquilibré, même si lesse sont bien défendus malgré le score. Après le 8-0 du match aller, les esprits taquins espéraient un score à deux chiffres. Surtout au vu des cinq dimensions d'écart séparant les deux équipes. Mais Schalke reste historiquement un grand d'Allemagne, et a tenu à le faire savoir en première période. Volontaires et généreux, lesont même eu les occasions les plus franches lors d'une première demi-heure où le Bayern a comme souvent paru subir la détermination adverse. Malheureusement pour les locaux, Neuer a dit non à trois reprises aux tentatives des partenaires d'Amine Harit, dont une tête à bout portant d'Uth (11). Et puis, leest sorti de sa sieste grâce à la virtuosité de Kimmich, auteur d'un amour de centre pour la tête de MüllerRefroidis, les hommes en bleu se sont fait miner le moral dix minutes après le retour des vestiaires, punis par l'impitoyable Lewandowskiaprès un nouveau service admirable de Kimmich. Dommage, car lesauraient pu profiter des largesses des Bavarois sur coup de pied arrêté (tête de Kabak, un chouïa à côté). Rien n'a alors pu empêcher le rouleau compresseur rouge de dérouler, et surtout pas la défense d'une lanterne rouge qui en a vu de toutes les couleurs depuis le début de la saison. Le Bayern termine la rencontre avec une trentaine de tirs (!) à son actif, et si Fährmann a dû céder deux nouvelles fois face à Mülleret Alaba, l'addition aurait pu être sacrément plus salée sans les prouesses du portier maison.0-4, toujours dur à avaler.