Un Super Ter Stegen envoie le Barça en finale de Supercoupe

Tout le monde le savait, mais Marc-André ter Stegen est un géant dans les cages du FC Barcelone.Hôte de la première demi-finale de cette Supercoupe d'Espagne 2020-2021, la ville de Cordoue a accueilli une rencontre terminée par l'épreuve des tirs au but. L'occasion d'assister au récital du gardien allemand, assez impressionnant pour annihiler trois tentatives sur cinq des joueurs de la Real Sociedad et qualifier les Barcelonais. Sans Leo Messi, blessé, mais présent sur le banc, le Barça a pourtant mis du temps avant de prendre les devants. Brouillons en attaque, lessont parvenus à ouvrir le score avant la pause grâce à une tête de Frenkie de Jong sur un centre d'Antoine GriezmannAu retour des vestiaires, la Real se rebiffe, et sur un centre du capitaine Mikel Oyarzabal, De Jong dévie le ballon du bras gauche dans sa propre surface de réparation. Après visionnage de l'action par la VAR, le penalty est confirmé, et l'imperturbable Oyarzabal remet les deux équipes à égalité d'un contre-pied parfaitDès lors, la réaction barcelonaise ne se fait pas attendre, mais ni Griezmann (58) ni Ousmane Dembélé (62) ne parviennent à trouver la faille. Poussé jusqu'à la prolongation, sauvé par Ter Stegen sur des frappes de Joseba Zaldua (93) puis Adnan Januzaj (118) et vainqueur des tirs au but malgré les échecs de De Jong et Griezmann, le Barça peut remercier son talentueux portier. Sans oublier Riqui Puig, auteur du penalty vainqueur malgré ses 125 minutes de jeu toutes compétitions confondues cette saison.Le Barça rencontrera le vainqueur de la rencontre entre le Real Madrid et l'Athletic Club, prévue jeudi soir à Málaga.Remiro - Gorosabel (Zaldua, 91), Le Normand, Zubeldia, Monreal - Guridi (Barrenetxea, 81), Guevara (Zubimendi, 105), Merino - Portu, Oyarzabal, Isak (Willian José, 91).Imanol Alguacil.Ter Stegen - Alba, Lenglet, Araujo, Mingueza (Firpo, 114) - Busquets (Puig, 91), De Jong - Pedri (Pjanić, 91), Dembélé, Braithwaite (Trincão, 78) - Griezmann.Ronald Koeman.