Le Barça organise un référendum pour la rénovation du Camp Nou

El director general, Ferran Reverter, explica que toda la inversión del Espai Barça costará unos 1.500 millones de euros #SiTotsVotemGuanyarem pic.twitter.com/i6z9TwTYbb — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) December 1, 2021

MD

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Ça doit de l’argent à toute la planète, mais bon.Depuis 2014 et l’approbation de la rénovation complète du Camp Nou par tous les dirigeants du club, rien n’a véritablement avancé.. Sept ans plus tard, Joan Laporta et ses confrères veulent rendre le rêve réalité. Le 19 décembre prochain, tous lesdu FC Barcelone voteront lors du grand référendum : Pour ou contre? Si sur toutes les plateformes, l’écurie espagnole a fait savoir que, tous les plans du projet ont été dévoilés dans le but de convaincre les admirateurs de l’institution.Si, dans un peu moins de trois semaines, les membres appelés à voter par téléphone approuvent le projet, le conseil d'administration cherchera des fonds pour réaliser tous les travaux et couvrir les 1500 millions d’euros nécessaires pour la rénovation du Camp Nou (900 millions), le nouveau Palau (soit la salle multisports), le petit Palau, la Pista de Gel et la gare routière (420 millions), le Campus Barça (100 millions), l'investissement dans le plan général métropolitain (60 millions) et le stade Johan Cruyff (20 millions). Une somme colossale qui pourrait être remboursée sur 35 ans selon les investisseurs et l’évolution des travaux, dont la fin est prévue d’ici 2027. Le directeur général Ferran Reverter a indiqué que cela représente quelque 200 millions d'euros par an, dont un tiers servira à rembourser le prêt et les deux tiers restants seront destinés au club.Ça sent quand même très fort l’augmentation du prix du billet.