La Real Sociedad déroule face à l'Athletic Club

Remiro - Elustondo (Gorosabel, 76e), Zubeldia, Le Normand, Rico - Zubimendi - Méndez (Illarramendi, 89e), David Silva (Navarro, 76e), Merino - Kubo (Barrenetxea, 76e), Sørloth (Oyarzabal, 49e). Entraîneur : Imanol Alguacil.



Simón - de Marcos, Vivian, Álvarez, Berchiche - García (Zarraga, 66e), Vesga - Iñaki Williams (Raúl García, 76e), Sancet (Paredes, 66e), Nico Williams (Munian, 76e) - Guruzeta (Berenguer, 57e). Entraîneur : Ernesto Valverde.

AEC

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Le Pays basque est bleu et blanc !Dans un derby qui a très vite tourné en sa faveur, la Real Sociedad s'impose 3-1 face à son voisin l'Athletic Club. L'occasion pour lesde remonter à la 3place de la Liga.Avec leur armada de gauchers, les hommes d'Imanol Alguacil ont très vite mis la pression sur les cages d'Unai Simón, avec au rayon des occasions une frappe ras du poteau de Brais Méndez (7). Le coup de grâce viendra finalement d'une remise de la tête d'Igor Zubeldia pour Alexander Sørloth, qui enchaîne seul dans la surface avant d'ajuster Unai Simón. Douze minutes plus tard, Take Kubo fait le break en récupérant un bon ballon gratté par David Silva avant de passer Dani Vivian sur un petit pont et de frapper du gauche dans le petit filet. Juste avant la pause, Oihan Sancet surprend à son tour la Reale Arena avec un autre: contrôle du parpaing envoyé par Yuri Berchiche puis reprise de volée du gauche, lui le droitierRien ne change au retour des vestiaires, malgré les changements faits par Ernesto Valverde, et la Real Sociedad en profite pour lever le pied. Une offrande de Nico Williams, qui envoie un long ballon en retrait plein axe, permettra même auxde creuser le score. Take Kubo bousculé en pleine contre-attaque, c'est Mikel Oyarzabal qui se charge du penalty et marque plus d'un an après son dernier but. Sur l'action, Yeray Álvarez écope d'un carton rouge pour un contact assez léger avec le Japonais, sans contrôle de la VAR.Ça remettra une pièce dans la machine à critiques de l'arbitrage espagnol.