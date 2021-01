La Lazio range la Roma dans sa poche

Au-dessus dans tous les domaines et foudroyante devant, la Lazio s'est adjugée sans trembler le Derby della capitale face à une bien triste Roma (3-0). Portée par un trio Luis Alberto-Manuel Lazzari-Ciro Immobile en feu et bien aidée en début de rencontre par Roger Ibañez aux abois, l'équipe de Simone Inzaghi revient à trois points de son adversaire du soir.

Des hauts et des Ibañez

Luis Alberto éteint les lumières

2 - Luis Alberto is the first player to score 2+ goals for Lazio in a home Serie A Derby against AS Roma since Roberto Mancini, back in November 1998. Bis.#LazioRoma — OptaPaolo (@OptaPaolo) January 15, 2021

Lazio (3-5-2) : Reina - Luiz Felipe (Patric, 69e), Acerbi, Radu (Hoedt, 83e) - Lazzari, Milinković-Savić, Leiva (Escalente, 65e), Luis Alberto, Marušić - Immobile (Muriqi, 83e), Caicedo (Akpa Akpro, 65e). Entraîneur : Simone Inzaghi.



Roma (3-4-2-1) : Pau Lopez - Mancini (Mayoral, 70e), Smalling, Ibáñez - Karsdorp, Villar (Cristante, 60e), Veretout (Pedro, 45e), Spinazzola (Bruno Peres, 60e) - Pellegrini, Mkhitaryan - Džeko. Entraîneur : Paulo Fonseca.

En 2021 comme sur cette fin d'année 2020, le constat est le même pour la Roma de Paulo Fonseca : lorsque le niveau s'élève en Serie A, la Roma ne tient pas le choc et n'arrive pas à battre les ténors du championnat. Face à la Lazio, qu'elle n'a plus surpassée dans le derby depuis septembre 2018, la Louve n'a cette fois même pas fait illusion ne serait-ce que quelques minutes face à une formationau-dessus dans tous les domaines. Les « olé » lancés par les remplaçants de la Lazio, au cours du temps additionnel, étaient eux aussi là pour en attester : il y avait bien plus d'une classe d'écart, ce vendredi soir à Rome, entre les deux éternels rivaux.Avant ce rendez-vous au sommet, dans un stadio Olimpico tristement vide, Jordan Veretout insistait sur le fait que la Roma « se devait de battre ces équipes-là » , ces cadors du haut du tableau, pour espérer rester en haut et regoûter à la C1. Problème : dès l'entame de match, la performance des siens a tout du parfait film d'horreur. Roger Ibañez, pourtant habituellement au rendez-vous, n'est pas dans son assiette et s'apprête à vivre un calvaire avec le poison Manuel Lazzari face à lui. L'ancien de la SPAL a décidé de marcher sur l'eau, mais également sur le pauvre Ibáñez, et commence son récital en poussant le défenseur romain à la faute pour permettre à Ciro Immobile d'inscrire son douzième pion de la saison. Lazzari poursuit son récital quelques minutes plus tard en se jouant une nouvelle fois d'Ibañez avant de servir en retrait Luis Alberto qui trouve la faille à son tour. La Roma est touchée, sans idées, multiplie les offensives dans l'axe et ne fait que s'empaler sur la défense regroupée de la Lazio de Simone Inzaghi.À la pause, Paulo Fonseca fait entrer Pedro à la place de Veretout, mais rien ne change : sa Roma est sans solution et ne parvient pas à apporter du danger sur la cage gardée par Pepe Reina. D'autant qu'en face, la Lazio n'a pas totalement perdu l'idée d'appuyer sur l'accélérateur pour continuer à faire mal. Si Pau López évite temporairement un troisième coup de couteau, en repoussant les assauts de Sergej Milinković-Savić ou Immobile, l'épée de Damoclès qui trône au-dessus de lui va finalement bien finir par tomber. Cette fois, c'est sur une belle séquence collective conclue par un délicieux ballon placé au ras du poteau par Luis Alberto qui s'offre le doublé. Lesn'y croient plus du tout, même Edin Džeko pourtant en bonne position ne se montre pas assez saignant pour sauver l'honneur, et voilà la Lazio qui revient dans la roue de son adversaire du soir au classement. Et c'est tout sauf illogique.