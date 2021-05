La Juventus peut-elle se permettre une saison sans C1 ?

Actuellement 5e de Serie A, la Juventus risque de rater la qualification pour la très lucrative Ligue des Champions, elle qui est déjà en grande difficulté financière, après une saison 2018-2019 en déficit et des pertes liées à la crise de la Covid-19. Cette situation risquerait d’altérer considérablement son statut et pourrait provoquer une fuite en avant inquiétante. Mais jusqu’où ?

La Covid-19 n’a rien arrangé

Il fallait la Superligue à la Juventus

En novembre 2019, alors que le monde n’avait pas encore connu la déferlante Covid-19 et ses effets dévastateurs sur l’économie, les actionnaires de la Juventus avaient alerté d’une «» . Lors d’un conseil d’administration que la presse avait relayé, ses administrateurs avaient placé le club en «» . Selon eux, l’équipe «» . Panique à bord, il fallait trouver des solutions.Une augmentation de capital, via des créances d’actionnaires, fut alors décidée, d’un montant de 300 millions d’euros, étalée sur cinq ans dont la moitié sera utilisée pour «» . Mais les déboires n’étaient pas finis pour autant. Quelques mois plus tard, en janvier 2020, le cabinet d’audit KPMG publiait son rapport comptable sur les 20 clubs les plus riches d’Europe et dévoilait des pertes incompressibles pour la Vieille Dame. Depuis la saison 2016-2017, le club aurait dépensé 811,93 millions d’euros, dont 263,2 millions d’euros pour le seul mercato 2018. Sa balance des transferts cumulerait un déficit de 178 millions d’euros entre 2015 et 2019.A cela se rajouterait une masse salariale record supérieure à 70% des recettes totales, ratio maximum recommandé par les instances européennes à travers le fair-play financier. Le cabinet d’audit notait d’ailleurs que la venue du Portugais Cristiano Ronaldo, bien qu’elle ait permis une croissance de ses recettes marketing et commerciales, n’avait pas compensé les pertes et les dépenses trop importantes (son salaire seul est de 31 millions d'euros par an). Bref, la Juventus était malade financièrement, en grande difficulté comptable et en danger économique. Et la situation est maintenant pire.Depuis janvier 2020 et le rapport KPMG, le football européen a connu successivement la pandémie, les mesures sanitaires, les huis-clos dans les stades, les confinements et le ralentissement de l’économie. Au total, l’ECA, le syndicat européen des clubs, chiffrerait les pertes totales pour le Big-Five à plus de 6 milliards d’euros sur la seule année civile 2020. Côté Juventus, on peut donc s’attendre à une accumulation de déficits déjà largement entamée depuis les années 2010. Et sportivement, ce n’est pas mieux. Cinquième de Serie A, les hommes de Pirlo pourraient louper la qualification en Ligue des Champions. Compétition pourtant essentielle à l’équilibre financier des équipes puisqu’extrêmement lucrative.Une simple participation, c’est a minima 15,25 millions d’euros dans les poches, plus un market-pool droits TV pouvant grimper à 20 millions d’euros, sans compter la prime historique chiffrée entre 25 et 30 millions d’euros pour un club comme la Juventus. A cela, vous rajoutez 2,7 millions d’euros versés à chaque victoire en phase de poule et les recettes billetterie intégralement conservées en match européen.A l’inverse, si la Juve se retrouvait reléguée en Europa League, le standing changerait frontalement. Avec la petite coupe d’Europe, la prime de participation n’est que de 2,92 millions d’euros et une victoire en poule ne garantirait que 570.000 euros. A titre de comparaison, en moyenne, un vainqueur en Europa League peut espérer repartir avec un chèque de 20 à 25 millions d’euros. L’année dernière, le Bayern Munich, vainqueur de la C1, a empoché plus de 130 millions d’euros. Il y a un rapport de 1 à 5 entre la Ligue des Champions et l’Europa League. Et on ne parle même pas de la visibilité différenciée, des intérêts apportés aux partenaires, aux sponsors, à la billetterie, etc. Une fois qu’un club a gouté aux joies financières de la C1, il n’a qu’une seule envie, y revenir chaque saison.Pourquoi donc Andrea Agnelli, le président de la Juventus, voulait à tout prix la Superligue ? Pourquoi voulait-t-il, avec ses acolytes du Barca et du Real, récupérer la gestion de la compétition et de la société commerciale, assurer les participations, à travers un système de ligue semi-fermée, avec des places automatiquement offertes aux clubs actionnaires ? Il fallait absolument se sauver de la déroute qui guette, du péril qui vient. La Superligue lui apparaissait comme une absolue nécessité.Mais maintenant ? Sans cette Superligue, que pourrait-il se passer ? On peut imaginer que, dès la fin de la saison, si le classement ne bouge plus et que la 5e place est officialisée, la cotation boursière du club risque de chuter lourdement, ce qui porterait atteinte aux actionnaires. Ces derniers, créanciers à travers l’augmentation de capital votée en 2019, demanderaient alors des comptes et exigeraient une remise à plat du projet sportif et administratif. Une révolution pourrait alors s’imposer au sein de la Vieille Dame... A commencer par se séparer de son plus gros salaire ?