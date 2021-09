La Finlande met la pression sur les Bleus

4

Les Hiboux Grands-Ducs s'envolent.Quelques heures avant le déplacement des Bleus en Ukraine (20h45), la Finlande s'est imposée ce samedi à domicile face au Kazakhstan sur la plus petite des marges (1-0). Après une première période poussive entre les deux équipes, Joël Pohjanpalo s'est élevé plus haut que tout le monde pour reprendre un centre de Jere Uronen et offrir la première victoire aux Finlandais dans ces qualifications pour le Mondial 2022. Après deux nuls face à la Bosnie-Herzégovine et l'Ukraine, la Finlande compte cinq points dans le groupe D, trois unités derrière l'équipe de France, qui a un match en plus et qui doit recevoir les coéquipiers de Pohjanpalo ce mardi au Groupama Stadium.La bande à DD ne doit pas déconner ce soir pour éviter de se mettre la pression à la maison.