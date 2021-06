La Croatie accroche la Tchéquie et reste en vie

Croatie (4-2-3-1) : Livaković - Vrsaljko, Lovren, Vida, Gvardiol - Modrić, Kovačić (Brozović, 87e) - Perišić, Kramarić (Vlašić, 62e), Brekalo (Ivanušec, 46e) - Rebić (Petković, 46e). Sélectionneur : Zlatko Dalić.



Tchéquie (4-2-3-1) : Vacklik - Coufal, Kalas, Celutska, Bořil - Holeš (Král, 63e), Souček - Masopust (Hložek, 63e), Darida (Barák, 87e), Jankto (Ševčík, 74e) - Schick (Krmenčík, 74e). Sélectionneur : Jaroslav Šilhavý.

Un partout, balle au centre.Dans un match vivant, Ivan Perišić a répondu à l'ouverture du score de Patrik Schick sur un penalty généreux pour maintenir en vie une Croatie décevante depuis le début de cet Euro. La Tchéquie se rapproche de la qualification grâce à ce match obtenu ce vendredi à Glasgow.Des Tchèques qui attaquent mieux leur rencontre, mais Jankto n'est pas encore réglé et envoie sa volée dans les tribunes d'Hampden Park (11). Malgré plusieurs jolis mouvements collectifs, il faut un coup de pouce du destin (en l'occurrence le dénommé Carlos del Cero Grande, l'arbitre du match), qui leur accorde un penalty pour un coup de coude involontaire de Lovren sur Schick au duel. Marqué par le choc, le buteur du Bayer Leverkusen se fait justice lui-même. Totalement apathique dimanche à Wembley, la Croatie ne fait pas mieux, malgré une tentative de Perišić (23), et une balle d'égalisation magnifiquement vendangée par Rebić (39).Deux matchs, deux victoires et une place en huitièmes déjà validée pour la? Ivan Perišić n'est absolument pas d'accord et égalise dès la reprise, non sans avoir pris le soin de mettre Coufal sur les fesses sur son accélération côté gauche. Les deux équipes se livrent, mais Souček envoie sa frappe à côté (53), Král n'est pas assez prompt dans la surface (65), et Vlašić envoie sa tentative en pivot au-dessus après une bonne remise (72). La balle de match est pour Petković, mais le nouvel entrant est finalement contré (89).La Tchéquie entrevoit déjà les huitièmes, tandis que la Croatie jouera sa vie face à l'Écosse dans quatre jours.