La colère de la Horda Frenetik après Metz-Montpellier

L'ambiance est délétère.Après la défaite du FC Metz mercredi à domicile contre Montpellier (1-3) qui plombe les Messins au classement, la Horda Frenetik 97, un des principaux groupes d'ultras du club grenat, a publié un communiqué sur Facebook ce jeudi soir, dénonçant le comportement de certains joueurs après les matchs.En cause plus particulièrement, le comportement qu'aurait eu le défenseur malien Kiki Kouyaté, avec un geste déplacé visant le groupe et se plaignant d'insultes venant des tribunes. Ces dernières démenties fermement par la HF.Le groupe met en avant des excuses émises par les joueurs après le match, notamment au niveau de l'ambiance à Saint-Symphorien qui serait pesante et peu encourageante.se fend la HF avec sarcasme. Le plus gros point de discorde reste que les joueurs ne prennent plus le temps de saluer les supporters, même en déplacement. Une situation tendue que le FC Metz a tenté d'apaiser, répondant indirectement à ce communiqué par une vidéo des ultras en train de chanter, avec un message de remerciements Silence, le bateau coule.