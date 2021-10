L'UEFA sanctionne l'Angleterre suite aux débordements de la finale de l'Euro 2020

AB

Trois mois plus tard.De nombreux incidents avaient émaillé la finale de l'Euro 2020 entre l'Italie et l'Angleterre, notamment des troubles à l'ordre public et quelques échauffourées. La Football Association avait même décidé de filer l'enquête sur ses débordements au gouvernement britannique En parallèle de cela, l'UEFA a enfin décidé de statuer et de sanctionner leslundi soir. Ils devront donc passer donc des supporters pour leur prochain match officiel sous la bannière de l'UEFA, ce qui devrait être une rencontre pour la Ligue des nations 2022-2023. Un sursis de deux ans et une amende de 100 000 euros ont également été donnés. Dans un communiqué , la FA regrette ce verdict mais assure mettre tout en œuvre pour éviter que ce type de comportement se reproduise.Facile à dire quand on est convaincu que, la prochaine fois, on la gagnera cette foutue finale...