L'OM reprend des couleurs à Auxerre

Auxerre (4-3-3) : Laiton - Boto, Souprayen, Coeff, Georgen - Ndom (Dugimont, 83e), Bellugou, Ngando (Sakhi, 64e) - Fortuné (Autret, 74e), Begraoui (Le Bihan, 74e), Hein. Entraîneur : Jean-Marc Furlan.



Marseille (4-4-2) : Pelé - Sakai, Balerdi, Kamara, Lirola - Khaoui (Cuisance, 57e), Gueye, Rongier (Ntcham, 46e), Luis Henrique (Thauvin, 46e) - Germain (Dieng, 81e), Benedetto (Rocchia, 69e). Entraîneur : Nasser Larguet.

JD

AJA-rrive pas.Hiérarchie respectée du côté de l'Abbé-Deschamps où, après avoir galéré pendant une mi-temps, Marseille a joué la carte du réalisme pour se défaire de valeureux Auxerrois et filer en seizièmes de finale de la Coupe de France. Et le héros du jour s'appelle Dario Benedetto. Titularisé en attaque aux côtés de Valère Germain, l'Argentin est venu faire sauter le verrou bourguignon en reprenant de la tête un centre millimétré signé Pol LirolaL'Espagnol est d'ailleurs à l'origine de la toute dernière contre-attaque marseillaise dans le temps additionnel, laquelle débouchera sur une chevauchée d'Alou Dieng qui n'aura plus qu'à fusiller Sonny Laiton en solitaire. Pour les Auxerrois, vainqueurs de l'ESTAC au tour précédent (1-0), c'est un coup sur la caboche. Malgré un onze de départ basé sur l'équipe B, les hommes de Jean-Marc Furlan résistent aux assauts olympiens, à l'image du double-sauvetage d'Axel Ngando sur la ligne en fin de première période, mais peinent, Gauthier Hein et le jeune Yanis Begraoui en tête, à concrétiser leurs quelques occasions. L'entrée des cadres Autret, Le Bihan et Dugimont aura donné un dernier espoir de revenir au score, mais le réveil icaunais a été trop tardif.Prochain objectif : la réception de Guingamp ce samedi. Et la remontée en Ligue 1 à la fin de la saison.