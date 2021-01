L'Inter roule sur Crotone, triplé pour Lautaro

11

Handanović - Skrinia, De Vrij, Bastoni (Kolarov, 81e) - Hakimi, Brozović, Vidal (Sensi, 46e), Barella (Gagliardini, 71e), Young (Darmian, 75e) - Lukaku (Perišić, 75e), Lautaro Martinez. Entraîneur : Antonio Conte.



Cordaz - Luperto (Magallan, 70e), Marrone, Golemic (Djidji, 85e) - Reca, Eduardo Henrique, Zanellato, Molina, Pereira - Rivière (Simy, 61e) Messias. Entraîneur : Giovanni Stroppa.

Le fameux feu d’artifice du 3 janvier.Pour le premier match de l’année en Italie, l’Inter a écrasé Crotone, modeste avant-dernier de Serie A. Les Calabrais n'ont pas été ridicules à San Siro, mais ils n’ont rien pu faire pour empêcher les, plus endurants, de leur rouler dessus. Et ce à cause de deux éléments moteurs : Romelu Lukaku et Lautaro Martinez, auteur d'un triplé.Cette saison en Serie A, l’Inter est un diesel. Les débuts de matchs sont souvent timides, et peu importe l’équipe en face. Et ça, Crotone le sait. Le club calabrais démarre donc pied au plancher grâce à un homme qui connaît bien les lieux, puisqu'il a été formé au Milan : Zanellato. Sur un corner en deux temps, son coup de casque fait mouche. Mais l’Inter a pris de bonnes résolutions, et en a marre de souffrir. Alors le duo Lukaku-Lautaro s’active de suite. Le Belge, toujours aussi injouable en pivot, lance l’Argentin en profondeur. Ce dernier ajuste du droit. Quelques minutes plus tard, Lukaku perce plein axe, fixe, décale Barella qui centre vers Lautaro. Le but est finalement accordé à Marrone contre son campL’Inter pense alors s’être mis à l’abri. Mais Arturo Vidal enraye la mécanique en concédant un penalty transformé par Golemic. À la pause, Crotone tient son exploit. Mais difficile pour le promu de tenir le rythme sur la durée. Au retour des vestiaires, l’infernal duo reprend du service. Lukaku talonne vers Brozović qui décale Lautaro dans la surface. Puis l’attaquant belge s’enroule autour de Luperto sur une ouverture de Bastoni, avant d’enrhumer Cordaz. Et de sortir sur blessure dix minutes plus tard. Alors que tous les regards se braquent vers le Belge, en pleine discussion avec le staff médical sur le banc, Lautaro claque son triplé, à l’affût après une frappe de Perišić. Hakimi s'invite à la fête au bout d'un dernier contre. Inarrêtable, le bolide intériste tient sa huitième victoire de rang en Serie A, ce qui lui permet de prendre provisoirement les commandes devant le voisin.Et? Toute l'Italie, a priori.