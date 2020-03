Coronavirus : L'Euro reporté à 2021 !

77

C'était, d'un point de vue sportif, la décision la plus attendue de la journée : le report ou non de l'Euro 2020. Et la décision est bien celle que tous pressentaient : l'Euro se disputera bien à l'été 2021.Le championnat d'Europe était, depuis plusieurs semaines, menacé d'un report à cause de la crise sanitaire mondiale liée au coronavirus. Ce mardi matin, le président de l'UEFA, Aleksander Čeferin, avait organisé à Nyon une visioconférence géante avec les représentants des Ligues et des clubs pour décider du sort des compétitions européennes.Selon les informations de la, l'issue du colloque est sans appel : pour des raisons évidentes de sécurité, l'Euro 2020 est reporté à 2021. La Ligue des champions et la Ligue Europa, elles, sont pour le moment suspendues.Les championnats nationaux, de leur côté, devraient se terminer cet été, évidemment si la situation sanitaire le permet.Toutes ces informations devraient être officialisées dans les prochaines heures, après qu'un comité exécutif de la Confédération européenne aura validé toutes les décisions prises.Eder sera donc champion d'Europe une année de plus.