L'Espanyol gifle le Real Madrid

RCD Espanyol (4-1-4-1) : Diego López - Pedrosa, Cabrera, Sergi Gómez, Óscar Gil (Dídac Vilà, 81e) - Bare - Embarba (Wu Lei, 65e), Darder (David López, 82e), Melendo (Morlanes, 58e), Aleix Vidal (Melamed, 64e) - Raúl de Tomás. Entraîneur : Vicente Moreno.

Real Madrid (4-1-3-2) : Courtois - Lucas Vázquez, Militão, Nacho, Alaba - Kroos - Valverde (Casemiro, 61e), Modrić (Jović, 61e), Camavinga (Rodrygo, 46e)- Benzema, Vinicius Jr. (Hazard, 72e). Entraîneur : Carlo Ancelotti.

Deux à la suite, pour le Real Madrid.Cinq jours après une défaite surprise contre le Sheriff Tiraspol sur sa pelouse en Ligue des champions, le Real Madrid a remis ça en s'inclinant contre l'Espanyol (2-1), ce dimanche après-midi.Les frappes mollassonnes de Karim Benzema (4et 25) n’ont pas eu d’effet sur desbien en place. En face, il y avait une équipe de l’Espanyol travailleuse, qui a su exploiter les moindres failles madrilènes, comme sur l’ouverture du score de Raúl de Tomás venu devancer Lucas Vázquez au premier poteau sur l’excellent centre d’Adrián Embarba. La réponse madrilène n’est l’œuvre que du seul Éder Militão, dont le lob du milieu de terrain flirte avec la barre de Diego López (24). Un poil de réussite et un peu d'efficacité à la Catalane pour être devant à la pause.Le retour des vestiaires a mis un peu plus en avant les difficultés d’un Real Madrid minimaliste. En difficulté défensivement, le Real a un peu plus pris l'eau sur un rush d'Aleix Vidal, éliminant tour à tour Modrić et Nacho d'un subtil petit pont avant de conclure devant Thibaut Courtois. Un break évident que Sergi Darder aurait même pu creuser si son face à face avait été cadré (63). Les hommes de Carlo Ancelotti, jamais inspirés, parviennent finalement à revenir sur un slalom de Benzema à l’entrée de la surface dont l’enroulé finit au fond. Pas suffisant pour voir le Real chasser les doutes et arracher le nul, et voir sa place de leader menacée.L’Espanyol taille patron.