L'Argentine neutralisée par le Chili malgré Messi

Argentine (4-3-3) : E. Martínez - Montiel (Molina, 85e), Lucas Martínez, Otamendi, Tagliafico - De Paul, Paredes (Palacios, 68e), Lo Celso (Di María, 68e) - Messi, Lautaro Martínez (Agüero, 81e), González (Correa, 81e). Sélectionneur : Lionel Scaloni.



Chili (4-4-2) : Bravo - Mena, Maripan, Medel (Roco, 84e), Isla - Vidal (Alarcon, 85e), Pulgar, Aranguiz - Meneses (Galdames, 90+3e), Palacios (Brereton, 77e), Vargas (Pinares, 77e). Sélectionneur : Martin Lasarte.



Bis repetita.Comme il y a dix jours, l'Argentine et le Chili se sont quittés sur le score de 1-1 pour leur entrée en lice dans la Copa America. Et comme il y a dix jours, l'a ouvert le score par Lionel Messi sur un coup de pied arrêté. Pas de penalty cette fois, mais un coup franc magistral. Le pied gauche den'a pas tremblé quand il a fallu envoyer le cuir dans la lucarne de Claudio Bravo (33). Son 73but en sélection. Il n'a pas tremblé non plus au moment de trouver la tête de Nicolás González, mais l'intéressé n'a pas réussi à cadrer (80). L'attaquant du VfB avait auparavant déjà croqué deux fois en butant sur Claudio Bravo (16, 18). Un manque de réalisme dont le Chili a réussi à tirer profit.Laa bien démarré sa rencontre mais n'est pas parvenue à inquiéter Emiliano Martínez en première période : une seule frappe, non cadrée, signée Jean Meneses (27). Le gardien argentin a eu plus de boulot au retour des vestiaires. Il a répondu brillamment en gagnant son duel avec Edu Vargas (53) et en repoussant le penalty d'Arturo Vidal (57). Malheureusement pour lui, Vargas avait suivi et a pu pousser le ballon au fond pour égaliser, inscrivant le 13but de sa carrière en Copa America. Les deux équipes se contenteront donc d'un score de parité pour commencer.L'a rendez-vous vendredi avec l'autre gros morceau du groupe : l'Uruguay.