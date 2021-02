L'Ajax arrache un point immérité contre le PSV

Mvogo - Dumfries, Teze, Viergever, Max - Götze, Rosario (72e, Gutiérrez), Boscagli, Thomas (76e, Vertessen) - Malen, Zahavi. Entraîneur : Roger Schmidt.



Stekelenburg - Rensch (46e, Schuurs), Timber, Martínez, Blind - Gravenberch (80e, Brobbey), Álvarez (56e, Kudus) - Antony (56e, Neres), Klaassen, Tadić - Haller. Entraîneur : Erik ten Hag.

DDG

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

L'Ajax en mode réaliste, ça marche aussi.Indigents pendant 90 minutes face au PSV, les Lanciers ont attendu les dernières minutes pour sauver un match nul heureux… Mais tellement crucial, dans la course au titre : alors que lesavaient l'occasion de revenir provisoirement à trois points, les voilà toujours bloqués à six unités du leader amstellodamois avec un match en plus.Des duels intenses, et puis c'est tout. Le choc attendu s'est, longtemps, résumé à ce domaine contre-nature. Et à ce petit jeu-là, c'est le PSV qui s'en est le mieux sorti. Dangereux une fois en transition avec le bœuf Dumfries (23), les gars d'Eindhoven ont remis ça à l'approche de la mi-temps par l'initiative du fougueux Malen. Son coup franc provoqué à l'entrée de la surface a fait les affaires du soyeux Zahavi (1-0, 39), déjà buteur dans l'exercice trois jours plus tôt en Ligue Europa.Au retour des vestiaires, l'Ajax a tenté d'évoluer de façon plus direct en s'appuyant sur le jeu de tête d'Haller. Bonne idée, mais qui ne restera qu'unengendrant la seule vraie occasion des Lanciers : une tête d'Haller, hors cadre (50). Il fallait donc attendre leet un coup de billard dans la surface du PSV, pour ne pas repartir bredouille : c'est Dumfries, en contrant une tentative du bras quasiment sur sa ligne de but, qui a offert le penalty de l'égalisation à Tadić (1-1, 90+2) dans une fin de match houleuse.Maigre consolation, pour le PSV : lesmettent un terme à la série de onze victoires consécutives de leur rival, qui avait débuté après… le match nul contre le PSV (2-2) , début janvier.