JO 2000 : Le lion est or

Il y a 21 ans, le Cameroun remportait en Australie sa toute première médaille d’or aux Jeux olympiques grâce à son équipe de football menée par Samuel Eto’o et Patrick Mboma. Ronaldinho, Zamorano, Xavi, la mafia asiatique : rien n'a résisté aux Lions Indomptables lors de cette épopée.

1

Vidéo

Mboma renversant, Kameni record

Histoire d'argent, épisode 2

Par Florian Cadu

Propos recueillis par FC, sauf mentions.

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Et dire que l’épopée aurait pu s’arrêter dès les quarts de finale… Et dire que l’aventure aurait pu s’achever avec quelques mauvais billets glissés. C’était mal connaître le Cameroun qui, avant d’affronter le Brésil lors des Jeux olympiques 2000, aurait reçu une proposition d’enfer : 600 000 dollars par joueur, de la part de la mafia asiatique, pour… perdre le match 2-1. Offre refusée et racontée par Serge Branco, 20 ans et joueur de Bundesliga à l’époque, dans les colonnes du: «"Putain ! On n'a pas pris les sous. Si on perd vraiment 2-1, ces mecs-là vont gagner des millions et nous rien.""Regardez, on n'a rien pris et on a gagné." » Et de quelle manière...Car ce 23 septembre, à Brisbane, la miraculeuse histoire démarre vraiment pour les Lions indomptables. Face à Ronaldinho Gaúcho ou Lúcio, à neuf contre onze (expulsions de Aaron Nguimbat et Geremi Njitap) et après avoir encaissé une égalisation à la 92minute de Ronnie sur coup franc (qui répond à l'ouverture du score précoce de Patrick Mboma, au quart d'heure de jeu), les futurs champions trouvent l'énergie de sortir laen prolongation grâce à un pion de Modeste Mbami. Le point de bascule, selon Patrick Suffo : «Guidée par un Mboma phénoménal (deuxième meilleur scoreur de l'épreuve, avec quatre réalisations, soit une de moins que le Chilien Iván Zamorano), la sélection de Jean-Paul Akono réalise ainsi deux exploits supplémentaires par la suite. Dos au mur suite à un CSC de Patrice Abanda à la 78en demies contre le Chili de Zamorano et Marcelo Salas, le Cameroun réagit et plante à deux reprises (Mboma 84, Lauren 89sp) pour se qualifier en finale. Arrive alors l'Espagne, qui attend le Cameroun avec un effectif impressionnant (Xavi, Carlos Puyol, David Albelda, Juan Capdevila, Marchena...). Là encore, les Lions indomptables plient en concédant deux buts avant la mi-temps... mais ne rompent pas, et parviennent à refaire leur retard (avec notamment le seul caramel de Samuel Eto'o - alors sous contrat avec le Real Madrid - dans la compétition à la 87) avant de tordre laaux tirs au but. «, rembobine Suffo.Imbattable, y compris aux tirs au but donc. Seize piges au compteur et gardien au Havre, Carlos Kameni voit en effet la tentative d'Iván Amaya fuir le cadre et devient du même coup le plus jeune footballeur à remporter l’or olympique. Déjà deuxième nation du continent africain à rallier une finale de JO (quatre ans après le sacre du Nigéria aux États-Unis), l'équipe du Cameroun permet également au pays d'accrocher sa toute première médaille d'or aux JO. Depuis, seule l'athlète spécialiste du triple saut Françoise Mbango Etone les a imités et est montée sur la première marche du podium (2004 et 2008). Une performance d'autant plus impressionnante que les conditions entourant la sélection ne sont pas franchement idéales. D'abord d'un point de vue sportif, les JO australiens ne faisant pas forcément rêver. «» , remet Suffo. Dès lors, les premières rencontres poussives (victoire 3-2 contre le Koweït, nuls 1-1 face aux États-Unis et à la Tchéquie) et la deuxième place du groupe B considéré comme facile n'offrent pas de grands espoirs de sacre.Surtout, le Cameroun s'emmêle dans des problèmes de primes. «Finalement, l'envie du groupe fait la différence de A à Z pour un résultat exceptionnel. En témoignent les propos de Suffo, encore : «» Au bout, c'est au contraire la grande porte de l'aéroport au retour du continent qui s'ouvre avec une foule «» , d'après Patrick Suffo. Un véritable lion d'or, dans la nuit camerounaise.