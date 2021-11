Gauthier Hein nommé pour le Prix Puskás 2021

? ???́ ???́ ?On a quelque chose de ?????????? ??? à vous annoncer ?Notre Auxerrois @gauthier_hein est nommé pour le Prix Puskas 2021 !!!!!Appelez vos oncles, tantes, frères, voisins et qui vous voulez pour voter en faveur de notre attaquant ???? https://t.co/vJGIZdTTww — AJ Auxerre (@AJA) November 29, 2021

? Aidez Gauthier Hein à devenir Gauthier Numéro Un !VOTEZ TOUS POUR @gauthier_hein POUR LE PRIX PUSKAS DU PLUS BEAU BUT DE L'ANNÉE ! ⬇️Prévenez vos potes et la Terre entière. #GauthierNuméroUn https://t.co/lBosZ8Q5QE — SO FOOT (@sofoot) November 29, 2021

Hein-croyable.L'Auxerrois Gauthier Hein est dans la liste des onze buts retenus pour remporter le Prix Puskás de la FIFA 2021 qui récompense la plus belle réalisation de l'année. Le natif de Thionville a fait briller le championnat de Ligue 2 aux yeux du monde un soir d'avril 2021 sur la pelouse du stade René-Gaillard de Niort. Avec sa technique et une magnifique roulette avant de conclure d'une frappe imparable, ce ne sont pas moins de cinq Niortais qui partent dans le vent.Au milieu d'inconnus comme Riyad Mahrez, Erik Lamela, Patrick Shick ou encore Valentino Lazaro, Gauthier Hein fait inévitablement figure de favori pour le titre de plus beau but de l'année. À noter également le but de Daniela Sanchez, l'attaquante de Querétaro FC en ligue féminine mexicaine, qui se défend plutôt bien.L'histoire est en marche.