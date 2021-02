Francfort fait danser le Bayern, Gladbach dévisse

Eintracht Francfort (3-4-2-1) : Trapp - Tuta, Hinteregger, N'Dicka - Touré, Rode (68e, Ilsanker), Hasebe, Kostić - Kamada, Younes (74e, Barkok), Jović (68e, Ache). Entraîneur : Adi Hütter.



Bayern (4-2-3-1) : Neuer - Süle, Boateng, Alaba, Davies - Roca (46e, Goretzka), Kimmich - Coman (83e, Hernandez), Choupo-Moting (83e, Musiala), Sané - Lewandowski. Entraîneur : Hansi Flick.

Les autres résultats :

Bis repetita pour le Bayern qui, après sa grosse frayeur face au promu Bielefeld, se retrouve encore mené 2-0 à la pause. Mais cette fois, pas de sauvage des meubles face à l'une des équipes les plus flamboyantes du moment. Sans vie, les Bavarois ne peuvent que se contenter d'assister au spectacle de l'Eintracht. Et ça tombe bien, le showman Amin Younes sort son plus beau numéro : après un premier éclair sur l'ouverture du score de Kamada, le cracheur de feu éblouit toute l'assistance avec un geyser de flammes qui vient souffler la lucarne de NeuerAprès une première demi-heure à sens unique, le Bayern sort un peu de sa torpeur. Mais bute sur un Kevin Trapp intraitable, notamment auteur d'une double parade sur une frappe de Kimmich et une reprise de Coman. La réplique intervient (comme contre Bielefeld, décidément) juste après le retour des vestiaires : l'équilibriste Sané en fait voir de toutes les couleurs au pauvre Français N'Dicka et sert Lewandowski dans un fauteuil. Très incisif en défense pour empêcher lede venir renifler l'herbe de Trapp, Francfort tient bon et confirme qu'il est l'une des bêtes noires du Bayern dans son antre.Le Bayern peut se faire du mouron : en cas de victoire de Leipzig dimanche, lesrecolleraient à deux petits points du leader. L'Eintracht, quant à lui, confirme et s'assoit de plus en plus confortablement à la quatrième place.