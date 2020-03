Foot et municipales : larmes à gauche

Once upon a time in Manchester

Pas de parti, pas d'ennuis

« L’amour du foot est plus assumé à droite »

La loi du marché

Self-made men

Par Adrien Candau et Mathias Edwards.

La liste est non exhaustive : Patrick Revelli (LREM), Hervé Revelli (LR), Fabien Audard (UDI), Mamadou Niang (LREM), Rudy Mater (UDI), Pierrick Capelle (divers droites), Ladislas Lozano (LR), José Cobos (LR), Thierry Uvenard (LREM), Josuha Guilavogui (LR), Patrick Cubaynes (LR), Olivier Rouyer (divers droites), Patrick Barul (LR)... Autant de footballeurs, à la retraite comme en activité, qu’on retrouve sur des listes aux municipales, affiliées à la République en Marche, aux Républicains ou encore à des candidats divers droites. Et à gauche ? Le néant ou presque. Seul Vikash Dhorasoo se retrouve tête de liste de La France Insoumise, dans le 18arrondissement de Paris. Drôle de bazar, alors que le footballeur moderne, le plus souvent autoproclamé apolitique, répugne généralement à choisir son camp.Pour tenter de comprendre le phénomène, il faut comme souvent zieuter très en arrière dans le temps. Si le footballeur professionnel est parfois schématiquement décrit comme ayant «» , l’histoire raconte autre chose : «, relève Mickael Correia, journaliste indépendant et auteur de. »Moralité ? «, continue Correia.Reste qu’une grande partie des footeux inscrits aux municipales refusent d'être catalogués politiquement. «, pose l’ex-portier merlu Fabien Audard, soutien du candidat Fabrice Loher (centre droit), à Lorient.» «, expliquait dernièrement àLudovic Obraniak, présent sur la liste du sénateur LR Marc-Philippe Daubresse à Lille.. »François Modesto, qui s’est engagé sur la liste nationaliste corse de Pierre Savelli à Bastia, semble plus ou moins sur la même longueur d’onde : «» Un discours auquel Vikash Dhorasoo n’adhère pas : «. » La tendance massive qui voit des joueurs qui ne se revendiquent «» , tout en soutenant des personnalités de droite, tendrait-elle à donner raison au candidat de la France Insoumise ? Obraniak, encore : «. »Si la droite marque significativement plus de points auprès des footballeurs,c'est peut être aussi parce qu'une bonne partie de la gauche a eu historiquement longtemps du mal à bien considérer le football. «, déroule Mickael Correia.J'ouvreavant d'ouvrir l’HumanitéLongtemps méprisé par une bonne partie de la gauche de gouvernement, le football et le footballeur, notamment professionnel, regardent alors peut être naturellement ailleurs : «, observe Marion Fontaine, historienne française spécialiste des mouvements ouvriers, et auteure d’un ouvrage de référence sur l’identité ouvrière du RC Lens.. »Une théorie à laquelle adhère Dhorasoo, tout en revendiquant qu'il existe encore un football marqué à gauche. «(Fédération sportive et gymnique du travail, qui possède son propre championnat),(N.D.L.R., ceux qui sont engagés sur une liste de droite aux Municipales),Si le footballeur penche plus à droite, c’est peut être aussi parce que son milieu, celui du monde professionnel, est notoirement conservateur et économiquement libéral dans son fonctionnement et ses valeurs fondamentales. Souvent décrit comme l’un des produits les plus emblématiques du néolibéralisme mondialisé, le football de haut niveau, sauvagement sélectif (moins de 10% des joueurs sélectionnés en centre de formation deviennent professionnels), excessivement concurrentiel et de plus en plus élitiste ( comme en atteste la dernière réforme de la C1 ) ne fait pas franchement dans la redistribution sociale. «, observe le sociologue Julien Bertrand, auteur d’une thèse intitulée, qui décrypte les dynamiques sociales à l’œuvre dans les centres de formation français.Les structures du foot de haut niveau, comme la Fédération française de football, sont également réputées pour leur conservatisme : «, poursuit Correia.» «, nuance Marion Fontaine.La structure et le fonctionnement du football professionnel minent-ils dès lors au sein de ses propres lignes le pluralisme politique et le débat d’idées ? Alors que la plupart des joueurs déclarent bannir la politique des discussions de vestiaire, le fonctionnement des centres de formations peut légitimement interroger. «, reprend Julien Bertrand.Cette fameuse bulle, ce cocon enveloppant qui préserve et conditionne les jeunes joueurs dans les centres de formation, pourrait aussi induire un certain formatage idéologique : «, confirme Julien Bertrand.» Un ultime signe, s’il en fallait, que le football professionnel et ses acteurs ne sont, consciemment ou non, sans doute pas aussi apolitiques qu’ils aiment à le déclarer.