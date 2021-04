Everton s'offre un succès précieux

Ex-équipe 9 de Superligue 0-1 Everton

Le Père Noël est déjà passé dans le nord de Londres.Opposé à une triste équipe de la capitale vêtue de rouge, Everton est parvenu à glaner un précieux succès pour se replacer dans la course à l'Europe. On dit merci au gardien adverse.Less'offrent d'ailleurs le premier frisson du match via Calvert-Lewin (12), tout en laissant le cuir dans les pieds de leurs hôtes du soir. Mais le spectacle se déroule surtout aux abords du stade, où plusieurs centaines de supporters sont venus réclamer la démission de leur direction après la tentative de création de la Superligue. Bien servi sur la droite de la surface, Richarlison bute lui sur le portier allemand qui lui fait face après un bel enchaînement (29), avant que Sigurðsson n'envoie un coup franc supersonique sur la barre (39).Quinze minutes pour se ressourcer et c'est reparti. Sigurðsson est contré in extremis (47), et Everton s'endort peu à peu. Dominateurs, les Rouges pensent obtenir un penalty, finalement refusé pour un hors-jeu au départ de l'action (53). Par la suite, Pickford est tout heureux de voir le ballon s'envoler au-dessus (64), puis doit s'employer à plusieurs reprises pour garder sa cage inviolée (66, 90+2). Il faut finalement une belle toile du gardien des Rouges sur une percée de Richarlison pour décanter tout ça. Quel beau cadeau.Pensez à changer quelques cartons d'invitation la prochaine fois que vous essaierez de créer une Superligue.Gardien - Défenseur 1 (Attaquant 3, 83), Défenseur 2, Défenseur 3, Défenseur 4 - Milieu 1, Milieu 2 - Milieu offensif 1, Milieu offensif 2, Milieu offensif 3 (Milieu offensif 4, 75) - Attaquant 1 (Attaquant 2, 75).Entraîneur.Pickford - Coleman, Godfrey, Holgate, Digne - Gomes (Delph, 66), Allan, J. Rodríguez (Davies, 86) - Sigurðsson, Calvert-Lewin, Richarlison (Mina, 89).: Carlo Ancelotti