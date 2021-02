En direct : Bayern Munich - Tigres UANL (0 - 0)

Du côté du Rekordmeister, Tolisso, Bouna Sarr et Choupo font banquette, Thomas Müller a le Covid. Pas grave, Ben Pavard, Kinglsey Coman - l'homme grâce à qui le Bayern est ici - et Lucas Hernandez sont titulaires, et on ne manque pas de beau monde.



On partirait sur un 4-2-3-1 comme ceci : Neuer (c) - Pavard, Süle, L. Hernandez, Davies - Kimmich, Alaba - Coman, Gnabry, Sané - Lewandowski.