Le mur d'Henderson

À 24 ans, Dean Henderson semble enfin en mesure de prendre la relève de David de Gea dans les buts de Manchester United et incarne l’avenir des Red Devils comme de la sélection anglaise. Une suite logique pour ce gardien pétri de talent, qui a brillé loin d’Old Trafford ces dernières années. Avec l'objectif d'être, pourquoi pas, le gardien titulaire des Three Lions à l'Euro.

Un gardien déjà bien rodé

L'avenir est à lui

Par Fabien Gelinat

Propos d'OGS tirés de conférences de presse.

Le 3 mars 2021 figurera certainement comme une date importante dans la carrière de Dean Henderson. En l’absence de David de Gea, habituel propriétaire du poste et rentré en Espagne pour assister à la naissance de son enfant, le jeune gardien est propulsé titulaire dans les buts de Manchester United pour le déplacement à Crystal Palace en Premier League. Une rencontre terne où Henderson se signale avec un arrêt décisif face à Patrick van Aanholt dans le temps additionnel, permettant à son équipe de repartir de Selhurst Park avec un match nul., déclare le coach des, Ole Gunnar Solskjær, après la rencontre.Cantonné à jouer les doublures de De Gea depuis le début de la saison, Henderson n’a cependant pas attendu ces dernières semaines pour montrer l’étendue de son talent. Barré par la rude concurrence à son poste depuis la signature de son premier contrat professionnel avec MU en 2015, il a surtout brillé lors de ses deux dernières saisons en prêt sous les couleurs de Sheffield United à un peu plus d'une heure de route d'Old Trafford. D’abord en Championship, où il a été élu meilleur gardien en 2019 pour son rôle majeur dans le titre de vice-champion des. Puis l’année dernière, où il a enchaîné les performances de patron afin d'aider Sheffield à atteindre la neuvième place en première division (le meilleur résultat du club depuis la création de la Premier League, en 1992)., disait d'ailleurs à son propos Solskjær, il y a presque un an.Ce n’est d’ailleurs pas un hasard si ses anciens coéquipiers sont complètement à la rue cette saison, Henderson laissant un trou béant dans la formation de l'actuelle lanterne rouge du championnat. Et pas seulement par sa taille, 1,88 mètre n'ayant rien d’exceptionnel pour un gardien. Ses performances lors de son passage dans le Yorkshire du Sud ont en tout cas tapé dans l'œil de Gareth Southgate, convaincu par le talent d'Henderson. Ainsi, le sélectionneur anglais le convoque systématiquement en équipe A depuis octobre 2019 et lui a offert ses premières minutes sous le maillot deslors d'un amical contre l'Irlande en novembre 2020. Une première cape tout sauf anodine pour la famille du joueur, et plus particulièrement son oncle qui a raflé un joli pactole pour un pari vieux de dix ans Pas à pas, Henderson est en train de franchir toutes les étapes pour s'installer comme le nouveau portier de référence outre-Manche. Sa place est quasiment assurée dans la liste de Southgate pour l'Euro, et la présence incertaine de Jordan Pickford ouvre la voie pour le choix du numéro un dans la hiérarchie des gardiens anglais. Même si, c'est vrai, Nick Pope le devance encore actuellement aux yeux du sélectionneur anglais. Mais, à 24 ans, le dernier rempart a le temps et dispose surtout d'une belle vitrine à Manchester United, dont il est tombé amoureux grâce à ses parents dès son plus jeune âge.Critiqué pour son niveau irrégulier depuis plusieurs années, David de Gea n'a d'ailleurs jamais été aussi proche de perdre son statut de titulaire indiscutable avec l'explosion d'Henderson. Une situation délicate que doit gérer au mieux Solskjær, qui n'a récemment pas évité le sujet :Une décision qui tourne de plus en plus en faveur du gardien anglais, lequel enchaîne les matchs depuis plus d'un mois malgré le retour de De Gea. L'Espagnol a bien retrouvé les cages deslors du match aller à Grenade en C3, mais la relève semble déjà en marche : Henderson Dean désormais à la table des grands.