La route de Laurienté

« En U13, quand le gardien le voit arriver, je l'ai vu rigoler. Le mur s'était à peine mis en place, ils étaient persuadés qu'un petit comme ça n'allait pas envoyer la balle très loin. Puis, il l'a claquée en pleine lucarne. »

À Clairefontaine dans la même promo que Kylian Mbappé

« À Rennes, il mesurait 1 mètre 50 en U17, c'était impossible de jouer. »

Retard de croissance, hiérarchie et parking d'Auchan

« Quand il tirait des coups francs, ça pouvait partir en lucarne à 200 kilomètres/heure comme ça pouvait finir sur le parking d'Auchan. »



« Tous mes enfants tirent bien les coups de pied arrêtés. Je pense qu'en regardant le grand, ça leur a donné des idées, il a montré la voie à ses frères. »

La voie du frère

« On travaille beaucoup les coups de pied arrêtés à l'entraînement, notamment 48 heures avant les matchs. »

« Il a trouvé son style »

Par Clément Gavard

Tous propos recueillis par CG









Devant sa télé, Albert Laurienté est inquiet. Le quinquagénaire ne passe pas son premier dimanche de printemps à se ronger les ongles devant le dernier David Fincher, il est simplement posé devant Nantes-Lorient pour observer son fiston, Armand, titulaire sur le côté droit de l'attaque morbihannaise. À la Beaujoire, les Merlus sont menés à trois minutes de la fin du temps réglementaire et le jeune Laurienté, 22 ans, se tient devant le ballon pour se charger d'un coup franc situé à 37 mètres de la cage gardée par Alban Lafont., rejoue le papa."Non, il ne faut pas faire ça ! Tu vas faire n'importe quoi, tu vas le mettre en tribune."Ce jour-là, Armand Laurienté a choisi une autre option, celle de surprendre son monde en déclenchant une frappe monstrueusement flottante après une toute petite course d'élan. Le ballon n'atterrit pas dans la tribune Erdre, mais bien dans la lucarne du portier nantais pour permettre à Lorient d'égaliser et de ne pas retomber dans la zone rouge., rembobine Maxime Bernauer, copain du bonhomme au centre de formation de Rennes."Oh le salaud !"Dans son salon, Albert n'en croit pas ses yeux, sans être non plus surpris par l'audace de sa progéniture :"Wow, tu as pris un risque, là !"Dix ans plus tôt, Albert n'est plus devant son poste de télévision, mais derrière la main courante lors d'une rencontre de U13 entre l'US Roissy-en-France et l'AAS Sarcelles. Armand Laurienté est alors un poids plume et mesure trente centimètres de moins qu'aujourd'hui, ce qui ne l'empêche pas d'être surclassé par le club roisséen. C'est encore une histoire de coup franc dont se rappelle le paternel :Ce n'est pourtant pas à Roissy, où il a passé sept ans entre 2004 et 2011, que le buteur lorientais est devenu une terreur dans l'exercice. C'est en revanche là-bas qu'il a commencé à travailler techniquement, notamment au contact de l'éducateur Yann Le Néouanic, dont les exercices appris au FC Lorient auprès de Christian Gourcuff ont aidé le jeune Laurienté à développer son potentiel., se souvient le Breton, très ému au moment de causer d'un gamin qu'il croise encore aujourd'hui à Lorient.En parallèle, Armand Laurienté a également bossé avec son père Albert, footballeur amateur dans ses belles années, qui l'accompagnait se perfectionner au city-stade du coin après certaines séances d'entraînement., rembobine-t-il.Le fiston l'a intégré tellement facilement qu'il s'est retrouvé à l'INF Clairefontaine à 13 piges dans la même promotion qu'Arnaud Nordin, Alexis Claude-Maurice, Allan Momège ou encore Kylian Mbappé., explique Yann Le Néaounic.En passant de Roissy à Clairefontaine, le jeune Armand quitte une famille pour une autre au sein de laquelle il découvre la vie d'adolescent et fait quelques belles rencontres dans un environnement étrangement pas si concurrentiel., assure Allan Momège, qui est aujourd'hui le gardien de but de Vincennes.Armand Laurienté ne fait pas partie de ces derniers, trouvant rapidement un accord avec le Stade rennais, le clubaprès son aventure clarifontine pendant laquelle il évoluait plus souvent défenseur latéral qu'à un poste offensif. La raison ? Un retard de croissance qui l'a longtemps handicapé dans son évolution, raconte Albert) avant qu'il ne pousse définitivement à sa majorité.(directeur et formateur à l'INF à l'époque, NDLR), analyse Albert Laurienté.Le compère d'attaque de Terem Moffi n'a donc pas toujours été une évidence. Ceux qui l'ont connu pendant ses années à Clairefontaine ou à Rennes admettent volontiers n'avoir jamais imaginé Laurienté comme un joueur installé en Ligue 1 à 22 ans. Un mot revient cependant dans la bouche de ces mêmes personnes quand il s'agit de lui attribuer une qualité : travailleur. Peu importe son statut chez les équipes de jeunes du SRFC, le droitier mange son pain noir quand il passe après un coéquipier ou qu'il est privé de terrain pendant près d'un an à la suite d'une blessure au ménisque, qui ne l'empêchera pas de décrocher un contrat professionnel au cours d'une deuxième partie de saison très réussie sous les ordres de Julien Stéphan en National 2 (7 buts en 14 matchs). Laurienté a beau devenir un élément clé d'une équipe qui descendra à l'étage inférieur d'un cheveu en fin de saison, il n'est pas le premier dans la hiérarchie des tireurs de coups francs. Ni même le deuxième ou le troisième, d'ailleurs., déroule Victor Pelleray, gardien de but en N2 à l'époque. L'actuel portier de l'AS Cherbourg ouvre tout de même la boîte à souvenirs :Et les coups francs ?, s'amuse Pelleray.Des efforts pour corriger une certaine irrégularité parfaitement illustrée par Pierre Bouby, son ancien compère de vestiaire à Orléans :Le parcours d'Armand Laurienté est également le fruit d'une histoire familiale, et plus précisément celle d'une fratrie. L'aîné Alexandre (31 ans) a montré la voie à ses deux frangins Armand et Allan, le petit dernier de 18 piges, qui évolue actuellement chez les jeunes à Guingamp., se félicite Albert.Au-delà des coups francs, Alexandre Laurienté fait même office deen conseillant Armand et Allan pour leurs carrières respectives. Lui a connu moins de réussite que le premier, se contentant d'une carrière honorable en Belgique et au Luxembourg (Oostende, Dudelange, Virton, Titus Pétange, etc) après une formation à Châteauroux., raconte Albert, pas tendre avec les coulisses du ballon rond.Le papa préfère rester à sa place et laisse un ami de la famille qui a connu Armand Laurientégérer les intérêts du fiston.Le grand Alexandre a sans doute dû lui glisser quelques mots pendant les périodes de doutes, parfois nombreuses au moment de passer des équipes de jeunes au monde professionnel. Si Laurienté a fait ses premières apparitions sur un banc de touche en Ligue 1 dans le groupe de Sabri Lamouchi à Rennes au printemps 2018, il a réellement été lancé dans le grand bain la saison suivante, lors d'un prêt peu fructueux à Orléans en Ligue 2 (2 titularisations en championnat, 12 apparitions, 3 buts)., juge Pierre Bouby, tombé sous le charme du joueur et de son caractère introverti.Une forme de fatalisme et une histoire interrompue en cours de saison, le SRFC rappelant son poulain à la maison en janvier. Quinze jours après son retour, il sera sur le banc lors de la double confrontation européenne contre le Betis, sans jamais parvenir à s'imposer dans son club formateur (2 petites apparitions)., théorise Allan Momège.En rejoignant définitivement Lorient à l'été 2020 après une saison convaincante en prêt, Armand Laurienté semble avoir fait le bon choix pour se faire un nom dans l'élite. L'attaquant s'est appuyé sur ses qualités techniques, de vitesse et de percussion pour se faire progressivement une place dans le onze de Christophe Pélissier. C'est aussi sous la tunique orange des Merlus qu'il a commencé à se forger une réputation de tireur de coup franc ; Alban Lafont, Jessy Moulin ou plus récemment Anthony Lopes peuvent en témoigner., explique le technicien lorientais.Selon Pierre Bouby, qui a également marqué quelques coups francs durant sa carrière de joueur, Laurienté n'a même plus besoin de bosser comme un dingue dans l'exercice pour être efficace pendant les matchs., décrypte Bouby.Une bonne chose de faite pour Laurienté, dont la trajectoire n'est pas un hasard : le garçon a toujours été obnubilé par un sport qu'il préfère pratiquer plutôt que regarder. Une passion qui l'a poussé àdixit le papa Albert, même s'il a décroché son bac pro commerce à Rennes. En dehors des terrains, ceux qui ont croisé sa route s'accordent pour dire que son style vestimentaire ne passe pas inaperçu. Bouby :À seulement 22 ans, Laurienté a peut-être déjà trouvé une piste pour sa reconversion quand sa carrière de joueur sera terminé., confirme son père.Patience, il reste des gardiens à faire trembler et des lucarnes à nettoyer.