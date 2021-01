D1 Arkéma : Statu quo en tête, Guingamp surprend Montpellier

AS

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Dans la position des chasseuses depuis la défaite à Paris, les Lyonnaises ont connu toutes les difficultés du monde pour se défaire de Reims, pourtant 9au coup d'envoi. Comme souvent, la solution est venue de Wendie Renard à la suite de corners pour inscrire ses 6et 7pions de la saison.Pour ce choc de la 12journée, Parisiennes et Bordelaises se sont montrées à la hauteur de l'évènement. Du jeu, de l'engagement, des occasions... mais un seul petit but. Dans le froid glacial du Camp des Loges, Sarah Däbritz a permis au leader du championnat de s'imposer et de garder un petit point d'avance sur leur meilleur ennemi. Malgré la défaite, Bordeaux repart avec de nombreux motifs de satisfaction.La surprise de la soirée vient de Bretagne où les Guingampaises, dans le ventre mou du championnat, ont cueilli Montpellier, candidat plus que crédible pour le podium. Les coéquipières d'Alison Peniguel, auteure de l'ouverture du score, ont su punir des Montpelliéraines méconnaissables, suffisant pour se rapprocher du Top 5. Marion Torrent et ses collègues loupent le coche et restent à quatre unités de Bordeaux, et donc d'une place en Ligue des champions.Suite des festivités ce samedi après-midi avec Soyaux-Paris FC, Issy-Dijon et Fleury-Le Havre.