Coupe de France : le tirage au sort complet des 32es de finale

Exit le Ballon d'or, place au vrai foot.Ce lundi, les présidents des 64 clubs restants en Coupe de France avaient les yeux rivés sur le tirage au sort, réalisé au Parc des Princes. Et les mains innocentes de Sylvain Armand et Léa Khelifi ont réservé quelques duels intéressants. Les Girondins recevront les Jumeaux de M'Zoisia (Mayotte), Dinan-Lehon (N3) accueillera Brest, alors que Lens affrontera le Stade poitevin (N3), pour ce qui est des rencontres entre les clubs de Ligue 1 et les petits poucets.Le tirage a été plutôt clément avec les favoris de la compétition, puisque l'OM défiera l'ES Cannet (N3), le PSG rencontrera Feignies-Aulnoye (N3), Monaco sera opposé au Red Star (National), et Nice jouera soit face à Cholet (National) soit face au Club franciscain (R1). À noter qu'il y aura un seul affrontement entre deux clubs de Ligue 1 avec le duel entre Rennes et Lorient.Toutes ces rencontres auront lieu le 18 et 19 décembre prochain.