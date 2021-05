Comment un petit poucet peut-il gérer la pression ?

Ils sont électricien, kiné ou encore aide-fromager, et ce soir, les amateurs de Rumilly-Vallières disputeront une demi-finale de Coupe de France face à l'armada monégasque. Comme eux, d'autres pensionnaires de National 2 se sont un jour retrouvés à 90 minutes d’une finale au Stade de France. Solidaires, ils dévoilent de précieux conseils pour gérer psychologiquement la rencontre et gravir le

Rocher qui attend les Savoyards.

« Pendant la causerie, j’ai préparé un montage vidéo dans lequel je me moquais des joueurs et du staff. Tout le monde avait le sourire. Résultat, les gars n’ont fait que discuter ou rigoler dans le bus. »

Deux bras, deux jambes

« Tout au long de la journée avant le match, il faut faire très attention à son langage verbal et corporel, car les joueurs regardent tout. Ils s’accrochent au moindre signal que vous envoyez. »

Jouer crânement sa chance

« Je m’étais préparé mentalement à avoir des occasions devant le but. Je savais que si je recevais la balle en bonne position, il fallait à tout prix que je cadre. »

« Si Rumilly rentre bien dans son match et qu'ils n'encaissent pas de but rapidement, après tout reste possible sur un coup de pied arrêté, un manque de concentration, un exploit individuel... »

Régis Brouard semble avoir du mal à couper le cordon. Demi-finaliste de la Coupe de France, puis malheureux finaliste deux ans plus tard, l’ancien maître à penser de Quevilly s’est frotté aux plus grosses cylindrées avec ses hommes. Sous ses ordres, le club normand a notamment croqué le Stade rennais à deux reprises et l’OM, avant de s'incliner sur le plus petit des scores face au Paris Saint-Germain en 2010 (0-1), puis face à l’Olympique lyonnais deux ans plus tard au stade de France (0-1).La suite, on la connaît : menés au score, les joueurs de Régis Brouard ont arraché leur billet pour la finale dans les arrêts de jeu (2-1).Comme Quevilly, les Bourguignons du FC Montceau ont eux aussi atteint le dernier carré de la compétition en 2007, tout en évoluant en National 2. L’équipe de Yannick Chandioux avait sorti Bordeaux aux tirs au but en huitièmes (2-2, 5-4 tab), puis Lens en quarts (1-0), avant de tomber en prolongation face à Sochaux (0-2)., explique l’ancien joueur-entraîneur, aujourd’hui à la tête de l’équipe féminine de Dijon.Sur la même longueur d’onde, les deux coachs insistent aussi sur la sérénité que l’entraîneur doit apporter à ses joueurs., développe Brouard, désormais à la tête du Racing Union Luxembourg., abonde Yannick Chandioux.Du côté des acteurs sur le terrain, difficile de garder son calme face à la ferveur populaire, les sollicitations des médias à gogo, la retransmission du match devant des millions de téléspectateurs, et l'armada de stars alignée en face., énumère Jérôme Dutitre, qui a affronté Bordeaux, champion de France en titre, en demi-finales avec Calais en 2000., complète son capitaine, Reginald Becque., poursuit le premier., rajoute Dutitre, buteur en finale face au FC Nantes (1-2)., raconte-t-il.Avant d’être applaudis par Jacques Chirac malgré la défaite au stade de France, les Calaisiens ont aussi vécu à deux reprises l’angoissante séance de tirs au but., réagit Jérôme Dutitre, qui s’est présenté face au gardien lillois en 32En tirant ainsi, l’ailier gauche ne tremble pas, et son équipe l’emporte sur le fil (1-1, tab 7-6), tout comme lors des huitièmes face à Cannes, remportés après un but à l’arrachée à la 120, sourit l’actuel entraîneur de Reims-Saint Anne (R1)., résume Réginald Becque.