City fait le job contre Brighton et se replace

Manchester City (4-3-3) : Ederson - Cancelo, Stones, Dias, Zinchenko - B. Silva, Rodri, Gündoğan - Mahrez (G. Jesus, 67e), De Bruyne, Foden (Sterling, 82e). Entraîneur : Pep Guardiola.



Brighton (4-3-1-2) : Sánchez - Veltman, Webster, Dunk, Burn - Pröpper (March, 68e), White, Bernardo - Mac Allister - Tau (Maupay, 68e), Trossard. Entraîneur : Graham Potter.

Service minimum pour Manchester City.Un pion de Phil Foden a suffi auxpour prendre le meilleur sur Brighton (1-0). Respectivement invaincue et incapable de s'imposer depuis le 21 novembre, les deux équipes ont donc vu leur série s'étirer ce soir à l'occasion de la 18journée. Mais l'addition aurait pu être plus lourde pour lessi City n'avait pas autant croqué devant le but.Sans Agüero, cas contact, ni Gabriel Jesus, banquette, lesont débarqué à l'Etihad Stadium sans avant-centre de métier et ont un peu galéré à matérialiser leur domination dans le premier acte. Aligné en faux 9, De Bruyne a tout de même eu deux balles de 1-0, mais le Belge a perdu son duel avec Sánchez (14) et gâché un coup franc dans la surface (30). À défaut, le capitaine desa offert l'ouverture du score à Foden juste avant la pause. Servi dans la course côté gauche, l'Anglais s'est bien ouvert le chemin du but avant de conclure du droit au ras du poteauTrop court sur ce coup-là, Sánchez a longtemps maintenu Brighton en vie en deuxième période, en vain. Soulagé de voir Mahrez louper le cadre puis Silva toucher le poteau dans la foulée (60), le portier desa notamment privé Gündoğan, Cancelo et KDB du break. Mais pas City de son quatrième succès de suite en Premier League, malgré ce péno bazardé dans le temps additionnel par Sterling. Invaincus depuis huit matchs en championnat et quatorze matchs toutes compétitions confondues, les hommes de Pep Guardiola remontent provisoirement à la troisième place, à quatre points du leader Liverpool. Mais avec un match de moins : vous la voyez venir, la fin de saison de folie outre-Manche ?