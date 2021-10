Grandiose face à la Belgique, Kylian Mbappé a affiché un investissement absolu. De quoi faire de lui le nouveau boss de l'attaque des Bleus ? C'est en tout cas de bon augure en vue de la finale de Ligue des nations face à l’Espagne ce dimanche soir.

Mbappé a explosé les compteurs

Appelez-le Killie !

Par Chérif Ghemmour

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Une déclaration d’amour à Kylian Mbappé signée Antoine Griezmann, au lendemain de la victoire face aux Belges (3-2). En 2016, sur TF1, on avait vu le grand Paul Pogba faire allégeance au petit Grizou, reconnu alors comme leader d’attaque des Bleus. Et jusqu’à l’Euro 2021, le néo-Barcelonais est demeuré l’homme de base de Didier Deschamps, qui répétait à l’envi qu’il bâtissait son onze autour de lui, cherchant. En octobre 2021, c’est au tour d’Antoine de faire allégeance à Kylian, tout en l’associant évidemment à Benzema :Voilà, c’est dit : Griezmann, désormais plus en retrait, se met au service des deux compères, assumant néanmoins une place de choix dans le dispositif actuel. Il est le 1 du 3-4-1-2 de Deschamps, travaillant (très bien) pour les autres et en gardant toujours sa vocation à se porter devant... et à marquer des buts ! Mais jeudi soir face à la Belgique, Kylian Mbappé a pris le pouvoir en s’imposant comme le leader d’attaque des Bleus. Il ne domine pas exactement une hiérarchie qui ravale Grizzy et Karim au rang de simples faire-valoir : ces deux-là participent aussi à l’animation offensive et lui sont complémentaires. Seulement voilà, Kylian a fourni une prestation XXL au Juventus Stadium. Désigné haut la main « Homme du match » , c’est lui qui a aimanté le jeu vers l’avant par ses appels, ses déplacements sur tout le front de l’attaque (axe profond et sur les deux côtés) et ses multiples combinaisons. Seule la finition lui a manqué. Reste qu’il a participé aux trois buts tricolores : une passe décisive pour Karim après un ballon gratté et un numéro de dribbles diaboliques du gauche (1-2), un pénalty transformé pour bien effacer le mauvais souvenir de l’Euro (2-2) et enfin, du côté droit ce coup-ci, sa passe cruciale dans l’intervalle pour Griezmann qui démarre le mouvement achevé par le but de Théo Hernandez (3-2) !du samedi 9 octobre a confirmé dans le détail l’énormité de la performance de Kylian. Face aux Belges, il a ainsi progressé de 348 mètres balle au pied, dont 264 vers l'avant, éclipsant Grizzy (166 mètres, dont 64 vers l’avant) et Karim (110 mètres, dont 82 vers l’avant). Cette stat' - qui n’a rien de déterminant et que l'on peut relativiser en fonction de différents contextes -, indique toutefois son volume de jeu impressionnant et sa faculté de percussion rare, propre à avoir bien fait reculer le bloc belge. Kylian a aussi réussi 9 dribbles (le deuxième plus haut total depuis 2006, après les 12 de Ribéry en 2013 face à l’Allemagne) et il a aussi gagné 12 duels sur 16, soit un taux de réussite de 75%. Son rendement vers l’avant a bien sûr primé sur son boulot défensif même s’il n’a pas été négligeable, notamment dans le harcèlement de la défense adverse, gênée à la relance. Et puis Grizzy a aussi fait un gros taf de grattage de ballons et de construction initiale derrière Kilyan et Karim. La paire Pogba-Griezmann demeurant toujours, au milieu, la salle des machines de l’équipe de France de DD.Mais c’est surtout dans l’état d’esprit que Mbappé s’est aussi révélé. On raconte que le déclic des Bleus s’est produit à la mi-temps lors de l’intervention énergique de Didier Deschamps, appuyé ensuite par les cadres du groupe, Pogba, Varane et Lloris. Mais sur le terrain, même à 0-2, c’est bien Kylian qui, par ses demandes constantes du ballon, avait refusé d’abdiquer. Une attitude positive qui fait suite à une semaine où Kylian s'est montré très présent dans les médias avec un entretien à RMC, une longue interview danset même une sortie exclusive de sa mère, Fayza Lamari, face aux lecteurs du quotidienOn attendait Kylian surtout sur le terrain, et on a vu. Il a apporté plus qu’une réponse encourageante, défonçant littéralement la porte belge et en emmenant tous ses coéquipiers dans son sillage. Cette victoire tricolore, c’est en grande partie la sienne. Avec Karim, avec lequel il s’entend de mieux en mieux, ils n’ont que 8 matchs en commun et ce « don » de péno de Benz à Kylian était aussi une marque de grande estime et de reconnaissance de la part du glorieux aîné de onze ans. Ce soir, la finale contre l’Espagne nous en dira plus sur la prise de pouvoir, effective ou en cours, de Mbappé chez les Bleus. Mais quelque chose nous dit que « Killie » (comme Killer Kylian, « Kyky » , c’était avant) nous prépare un gros truc. L’avenir lui appartient de toute façon.