Chelsea tenu en échec par les Wolves pour la première de Tuchel

Chelsea (3-4-2-1) : Mendy - Azpilicueta, Silva, Rüdiger - Hudson-Odoi, Jorginho, Kovačić, Chilwell (Pulisic, 77e) - Ziyech (Mount, 82e), Havertz - Giroud (Abraham, 77e). Entraîneur : Thomas Tuchel.



Wolverhampton (3-4-1-2) : Patrício - Boly, Coady, Kilman - Semedo, Dendoncker, Neves, Aït-Nouri (Hoever, 46e) - Podence (José, 72e) - Neto, Traoré (Moutinho, 90e). Entraîneur : Nuno Espírito Santo.

24 heures.Voilà le (très) court laps de temps entre la nomination de Thomas Tuchel sur le banc de Chelsea et son premier match, ce mercredi soir, face à Wolverhampton. Un timing trop serré ? Il faut le croire, puisque lesn'ont pu gratter qu'un petit point, à Stamford Bridge (0-0).Dans un systèmeen 3-4-2-1, les Londoniens ont pourtant monopolisé le ballon (78% de possession) et évolué presque intégralement dans le camp des Loups. Problème : à l'exception des fulgurances répétées de Callum Hudson-Odoi, ils ont cruellement manqué d'inspiration. Si bien que leur plus belle occasion dans le premier acte est venue d'un coup de pied arrêté, mais la tête de Rüdiger n'a pas vraiment inquiété Rui Patrício (39).Mêmes hommes... et mêmes soucis au retour des vestiaires. À la différence près que cette fois, c'est de la précision dans le dernier geste qu'il a manqué à Chilwell (61), Kovačić (82) et Hudson-Odoi (86) pour ajuster leurs pétards. S'ils auraient pu l'emporter, lesne feront pas non plus la fine bouche avec ce point obtenu, puisqu'ils ont également failli se faire piéger en contre, Pedro Neto trouvant la barre de Mendy avec un petit piqué inspiré (71).Pour sortir du ventre mou, il faudra attendre encore un peu.