Ancelotti sur Vinícius : « C'est une autre étape pour devenir l'un des meilleurs du Monde »

Tout pareil.Onze buts et sept passes décisives en dix-neuf rencontres toutes compétitions confondues contre seize réalisations et huit caviars : finalement à quelques statistiques et une affaire au tribunal près, Vinícius fait tout comme Karim Benzema en ce début de saison. Homme fort de la, le feu follet brésilien a encore fait basculer la rencontre côté Madrid ce dimanche en marquant un but somptueux face à Séville (2-1) . De quoi s’attirer les compliments de son entraîneur., a commenté Carlo Ancelotti au terme de la victoire du Real, avant de s’attarder sur la plus grosse qualité de Vinícius :[dimanche]Bon, KB9 est déjà le meilleur du Monde . Ça fait une différence de plus.