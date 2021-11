C'est mathématique : Issa Diop est le joueur le plus sexy de Premier League

MD

Qui attire fortement.Cristiano Ronaldo et Jack Grealish en ont rêvé, Issa Diop l’a fait. C’est officiel, l’homme le plus séduisant de l’élite anglaise est un Toulousain. Grâce à un algorithme mathématique finement sophistiqué, RantCasino.com a calculé et déterminé les joueurs de la Premier League les plus charmants. Avec 90,91%, le défenseur de West Ham arrive au sommet de ce classement, loin, très loin, trop loin pour le quintuple Ballon d’or et l’homme à 120 millions d’euros.Respectivement 104et 123, Jack Grealish et Cristiano Ronaldo n’ont pas répondu à tous les critères du système Python basés sur les 301 traits du visage. À noter enfin que Brighton (76,33%), Arsenal (63,61%) et West Ham United (63,25%) sont les clubs possédant le pourcentage moyen dule plus élevé.Auteur d’un début de saison XXL, le Français de 24 ans confirme donc son bon jeu de tête.