Xavi pas d’accord avec Guardiola sur le racisme en Espagne

Après les tristes scènes qui ont eu lieu le week-end dernier à Valence, où Vinicius a été victime de racisme, les réactions se multiplient en Espagne. Et même en-dehors. Vendredi, deux jours avant de se déplacer sur la pelouse de Brentford, Pep Guardiola se montrait pessimiste en conférence de presse quant à l’évolution des mentalités en Espagne : « Je connais un peu le pays et je ne suis pas vraiment optimiste ». Xavi a répondu à son ancien coach ce samedi, à la veille d’affronter Majorque, et a exprimé son désaccord.« Je ne suis pas d’accord avec Pep. C’est une question d’éducation des gens et des nouvelles générations. Si nous restons comme nous sommes, nous n’avancerons pas », a expliqué l’entraîneur du Barça.

L’ancien milieu de terrain s’est également exprimé en faveur de l’arrêt des matchs lorsqu’un cas comme celui-ci se produit : « Si le match avait été arrêté et que les spectateurs avaient dû rentrer chez eux, nous avancerions […] S’il y a des insultes, on arrête de jouer. C’est un message au président de la Liga ou de la Fédération. Il faut mettre un terme à cela. Aucun enseignant n’est insulté, aucun travailleur n’est insulté. Allez insulter un ouvrier et vous verrez ce qui vous arrivera, une brique vous tombera sur la tête. Je n’ai pas à supporter toutes sortes d’insultes et de grossièretés pendant mes heures de travail. J’ai toujours pensé cela. Maintenant que je suis entraîneur du Barça et que j’ai plus de pouvoir médiatique, je profite de l’occasion pour le dire ».

Mestalla est un grand stade, ça fait beaucoup de briques.

