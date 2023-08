Wilson Odobert rejoint la Premier League

C’est ce qu’on appelle filer à l’anglaise.

Une saison tout juste après avoir quitté le PSG pour signer son premier contrat professionnel à Troyes, Wilson Odobert s’apprête à découvrir un autre championnat. Régulièrement intéressant sous le maillot des Aubois la saison dernière (quatre buts et deux passes décisives en 32 apparitions), le tout jeune attaquant de 18 ans s’est engagé avec Burnley. Le montant de la transaction devrait atteindre les 20 millions d’euros, dont certains bonus.

Find out more about our ninth summer signing, Wilson Odobert! 😃 pic.twitter.com/xHShokjYak

— Burnley FC (@BurnleyOfficial) August 12, 2023