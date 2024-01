West Ham et Brighton prolongent la gueule de bois

West Ham 0-0 Brighton

Une bien mauvaise résolution.

Après les fêtes, West Ham et Brighton ont opté pour le repos et se sont neutralisés sur un triste nul (0-0) ce mardi.

Les Seagulls, peu inspirés, se sont longtemps cassés les dents sur le bloc défensif compact concocté par David Moyes. Ils auraient même pu concéder l’ouverture du score sans l’arrêt de Jason Steele sur une reprise de volée de James Ward-Prowse (28e). En face, il faudra également deux belles parades à bout portant d’Alphonse Areola devant Jack Hinshelwood (32e), puis Pascal Gross (42e).

Le gardien français sera de nouveau sollicité au retour des vestiaires. D’abord sur une frappe de Danny Welbeck (55e) au terme d’une action collective que Brighton n’a pas laissé en 2023 puis sur un tir « trop » cadré et pas inquiétant de João Pedro après un raid solitaire (59e). La tentative lointaine d’Evan Ferguson a flirté avec le montant gauche de West Ham (69e) sans parvenir à faire évoluer le tableau d’affichage tandis que celle de Jakub Moder, seul au second poteau, est trop enlevée et s’envole en tribune (85e). Areola devra s’imposer une nouvelle fois devant Adam Lallana (89e) pour sceller le score final. Grâce à ce nul, West Ham, sixième de Premier League, maintient son adversaire du soir à distance et conserve sa place d’avance au classement. Brighton, de son côté, réalise son premier clean sheet de la saison.

Loin du feu d’artifice de Liverpool.

West Ham (4-2-3-1) : Areola – Johnson, Mavropanos, Ogbonna, Emerson – Álvarez, Souček – Fornals, Ward-Prowse, Benrahma (Mubama, 73e) – Bowen. Entraîneur : David Moyes.

Brighton (4-3-1-2) : Steele – Hinshelwood, Webster (Moder, 75e), Van Hecke, Estupiñán – Gilmour, Milner, Gross – Buonanotte (Lallana, 75e) – Pedro, Welbeck (Ferguson, 67e). Entraîneur : Roberto De Zerbi.

