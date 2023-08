Wendie Renard : « La France a pris du retard »

C’est juste qu’on laisse de l’avance aux autres pour mieux les dépasser…

À quelques heures d’affronter le Maroc en huitièmes de finale de la Coupe du monde, Wendie Renard a pu s’étaler dans les colonnes du Figaro, ce mardi. La capitaine des Bleues est notamment revenue sur l’état du football féminin en France, qui semblait avoir perdu l’avance qu’il avait sur ses voisins il y a encore dix ans. « L’Italie avait beaucoup de retard par rapport à la France. Quand j’ai commencé en Ligue des champions, on revenait avec des scores ultra-favorables, parce que, physiquement, on était au-dessus, mieux structuré. Aujourd’hui, en Espagne, en Italie ou en Angleterre, les championnats sont passés pros, et nous avons pris du retard », a-t-elle analysé, tout en souhaitant que les décisions prises par la FFF permettront de revenir au niveau des voisins.

La patronne de la défense lyonnaise a tout de même pu constater les progrès effectués par la discipline depuis le début de sa carrière : « Quand j’ai commencé, on n’avait même pas les noms sur les maillots ! Cela n’induit pas qu’il faut stagner… Le chemin est encore long ». « Je veux simplement la place que l’on mérite. On souhaite être respectées pour nos qualités et le spectacle que l’on produit sur le terrain », a-t-elle poursuivi. En s’inspirant des Anglaises qui remplissent Wembley, elle souhaite que d’ici quelques années, les Bleues puissent faire salle comble dans les plus grands stades de France, « et, surtout, que cela devienne normal ».

Il suffirait de nommer Jul en coach pour remplir les stades (valable pour tous les clubs de Ligue 1).

