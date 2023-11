Victor Osimhen explique pourquoi il a changé d’agents

Pas sympa.

Victor Osimhen est l’invité de l’épisode trois de l’Obi One Podcast (intitulé d’après l’ancien Blue, John Obi Mikel). Accompagnés par Chris McHardy, les deux Nigérians ont échangé sur le rôle de père de l’attaquant du Napoli, ses rêves de Premier League, mais aussi sur sa famille. En mai 2020, Patrick Osimhen, père de Victor, décède ainsi des suites d’une grave maladie, et, désireux d’aller au chevet de son papa, l’attaquant aurait été refoulé par ses agents.

Ses derniers lui ont en effet suggéré de rester à Lille, son club d’alors, pour préparer son éventuel départ vers une autre équipe. La goutte de trop pour l’intéressé : « J’ai rompu tous les contrats que j’avais avec les gens autour de moi, j’ai tout arrêté et j’ai avancé. » Un évènement survenu quelques moi avant sa signature à Naples, pour le montant polémique de 70 millions d’euros.

"I have been the one taking responsibility for my family since 2014"

