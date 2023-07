Van der Sar n’est plus en soins intensifs

Une première victoire.

Après avoir été rapatrié vendredi dernier aux Pays-Bas à la suite de son hospitalisation pour une hémorragie cérébrale survenue lors de ses vacances en Croatie, Edwin van der Sar a annoncé ce mardi soir sur son compte Twitter avoir quitté « les soins intensifs ». L’ex-gardien néerlandais de 52 ans reste tout de même à l’hôpital, mais c’est un premier pas important qui laisse entrevoir le bout de sa convalescence.

First of all, we want to thank everyone for all the great and supportive messages.

I’m happy to share that I’m no longer in the intensive care unit. However, I’m still in hospital. I hope to go home next week and take the next step in my recovery! pic.twitter.com/3LSNC72ki0

— Edwin van der Sar (@vdsar1970) July 18, 2023